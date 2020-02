Voir les schémas de peinture spéciaux en l’honneur de Kobe Bryant

La NASCAR Cup Series revient en Californie ce week-end pour l’Auto Club 400 à Fontana, à une heure à l’est de Los Angeles, et le sport rendra hommage à Kobe Bryant, Gianna Bryant et aux sept autres victimes du tragique accident d’hélicoptère de diverses manières à Auto Club Speedway. Le numéro 24 de Bryant aurait été peint sur l’herbe intérieure de la piste, et les noms des victimes seront lus lors des cérémonies d’avant course.

Deux pilotes, William Byron et Ryan Blaney, exécuteront des plans de peinture spéciaux pour honorer les victimes. Byron, pilote de la Chevrolet Axalta n ° 24 pour Hendrick Motorsports, courra ce week-end avec un schéma spécial violet et or.

Hendrick Motorsports a annoncé qu’Axalta ferait un don à After-School All-Stars, une organisation avec laquelle Bryant était impliqué, et que le produit de la vente de voitures moulées sous pression sera également reversé.

Ryan Blaney, pilote de la Ford N ° 12 BODYARMOR pour Team Penske, courra également avec un schéma violet et or qui met en vedette le n ° 2 de Gianna et le n ° 24 de Bryant sur la voiture.

Le pilote Daniel Suarez portera également des gants et des chaussures spéciaux pendant la course pour honorer les victimes.

.