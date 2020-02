Voir les terribles uniformes alternatifs pour le jeu de rivalité

Duke contre la Caroline du Nord est la meilleure rivalité dans les sports universitaires, mais lorsque les deux équipes prendront la parole samedi soir au Dean Smith Center de Chapel Hill, elles porteront certains des pires maillots que vous verrez de toute la saison.

Duke et la Caroline du Nord ont des uniformes primaires emblématiques, mais pour commémorer le 100e anniversaire de la rivalité, chaque équipe porte un uniforme alternatif spécial inspiré des maillots portés lorsque l’UNC a vaincu ce qui s’appelait alors Trinity College lors de leur première réunion en 1920. il s’avère que les concepteurs d’uniformes ne faisaient pas du bon travail il y a 100 ans.

Duke et la Caroline du Nord porteront chacun leur teinte de bleu respective samedi, ce qui devrait faire penser à des confrontations de couleurs de la NFL.

Il est possible que Duke ait introduit les meilleurs et les pires uniformes de l’histoire du programme cette année. Les suppléants de la «Confrérie» des Blue Devils sont phénoménaux, mais les suppléants de rivalité ne devraient plus jamais être portés.

Duke vs UNC commencera à 18 h 00. ET sur ESPN.

