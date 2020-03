Voir l’esquisse hilarante de Dwyane Wade de la racine des cheveux de Shaq

Les légendes de la NBA et anciens coéquipiers de Heat Shaquille O’Neal et Dwyane Wade ont parié amicalement sur le match Bucks-Heat de la semaine dernière, dont O’Neal pensait que Milwaukee gagnerait facilement.

The Heat a gagné sur la route en prolongation, et au lieu de demander à O’Neal de payer, Wade a décidé qu’il voulait que Shaq laisse pousser ses cheveux pour montrer sa ligne de cheveux actuelle de 47 ans à la télévision nationale. Le résultat est l’un des visuels les plus drôles que vous verrez toute la semaine. Les fans de basket-ball l’ont perdu par rapport à cette NBA sur le segment TNT, et O’Neal dit qu’il va garder le look pendant une semaine entière: “Je suis beau et je suis fier de le faire.”

Candace Parker a partagé sur Instagram que Wade a dessiné un croquis de la racine des cheveux actuelle de Shaq au bureau, et le portrait appartient à un musée.

