Voir l’image actuelle des séries éliminatoires

La fin de la saison régulière de la NBA n’est que dans six semaines, et alors que les Bucks et les Lakers se sont séparés du terrain et sont apparus comme des favoris clairs pour le titre de la NBA, la bataille pour les positions deux à huit dans les deux conférences pourrait aller jusqu’au match final. .

Dans l’Ouest, seulement 4,5 matchs séparent l’actuelle tête de série n ° 2 (Denver) de la tête de série n ° 7 (Dallas), et plusieurs équipes actuellement en dehors des séries éliminatoires sont à portée de main pour facturer en fin de saison la 8e tête de série. La recrue des Pélicans Zion Williamson a été brillante depuis son retour, mais peut-il aider à mener la Nouvelle-Orléans en séries éliminatoires? Les Grizzlies de Ja Morant détiennent actuellement la 8e tête de série, mais cinq autres équipes sont en 4,5 matchs.

L’Orient n’est pas aussi étroitement contesté, mais les Raptors et les Celtics sont enfermés dans une bataille pour la graine n ° 2, et les Sixers sous-performants se battent avec les Heat et les Pacers pour les graines quatre à six.

Voici tous les matchs éliminatoires actuels de la NBA 2020 au 27 février.

Bucks (50-8) contre Magic (26-32)

Raptors (42-16) contre Nets (26-31)

Celtics (41-17) contre Pacers (34-24)

Heat (36-22) contre 76ers (36-23)

Battle for the 8th seed: Wizards (4,5 matchs en arrière), Hornets (6 matchs en arrière)

Lakers (44-12) contre Grizzlies (28-30)

Nuggets (40-18) contre Mavericks (36-23)

Clippers (39-19) contre Jazz (36-22)

Rockets (38-20) contre Thunder (36-22)

Bataille pour la 8e graine: Blazers (2,5 matchs en arrière), Pelicans (3 matchs en arrière), Kings (3,5 matchs en arrière), Spurs (3,5 matchs en arrière), Suns (4,5 matchs en arrière)

