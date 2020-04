Voir l’US Open avec les fans

. et Notimex

New York. Le comité organisateur de l’Open de tennis des États-Unis, le quatrième tournoi du Grand Chelem, a à l’esprit de le faire avec le public sur les courts, ils attendent donc plus d’informations sur le déroulement du Covid-19 et déterminent ainsi s’il est joué, reporté ou annulé. le concours.

Il est très peu probable que nous jouions sans public, ce n’est pas l’esprit de fête que nous associons au tennis et nous ne le voyons pas comme une option, a déclaré Mike Dowse, l’un des principaux dirigeants du comité d’organisation. Jusqu’à présent, l’idée est que le concours commence le 31 août à Flushing Meadows, son lieu traditionnel; cependant, ils attendront jusqu’en juin pour savoir dans quelle mesure il est probable que les plans se poursuivent.

L’Open de France, deuxième Grand Chelem, a été reporté de mai à septembre tandis que Wimbledon, troisième, a été annulé pour la première fois depuis 1945.

A Paris, Patrick Mouratoglou, entraîneur de l’Américaine Serena Williams, a annoncé samedi qu’il allait créer une ligue indépendante, afin que les joueurs de tennis professionnels jouent des matchs sans public à partir de mai. Les réunions auraient lieu à l’académie Mouratoglou à Nice, France.

Pendant ce temps, le Conseil des joueurs de l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), dirigé par le Serbe Novak Djokovic, prévoit d’aider les joueurs de tennis touchés par l’arrêt des activités.

Le plan de Djokovic, soutenu par l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer, prévoit de lever environ un million de dollars pour aider les joueurs qui n’ont pas un bon classement et qui sont les plus mécontents de l’arrêt du circuit.

L’idée est que l’ATP Top 100 fasse des dons allant de 30 000 $ à 5 000 $, selon le classement actuel de chacun des joueurs qui composent le top 100 mondial.

