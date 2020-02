Vols du Tennessee au # 13 Auburn Tigers: aperçu, prédiction, chaîne de télévision, diffusion en direct, comment regarder

Le Tennessee se rendra à Auburn samedi après-midi pour affronter le n ° 13 Auburn. Les Vols sont à la recherche d’une victoire contre l’ancien entraîneur-chef Bruce Pearl, qui serait une plume dans leur casquette.

Basketball NCAA: Vols du Tennessee aux # 13 Auburn Tigers

Date: Samedi 22 février

Départ: 12 h 00 ET

Chaîne TV: CBS

Direct: CBS All Access (Essayez-le GRATUITEMENT maintenant)

C’est un match incontournable pour le Tennessee afin de garder leurs espoirs de tournoi NCAA en vie, mais ils ont eu du mal à finir 3-3 même avec des victoires impressionnantes contre l’Alabama et l’Arkansas. Ils se tourneront vers le gardien principal Jordan Bowden, qui mène les vols avec 13,0 points par match pour se montrer aujourd’hui et renforcer la confiance dont ils auraient besoin pour participer au tournoi.

Les Vols ne sont pas les seuls à avoir connu des difficultés lors de leurs derniers matchs avec les Tigers qui ont perdu des matchs consécutifs contre le Missouri et la Géorgie, ils devront rebondir pour s’assurer de ne pas tomber plus loin dans le classement. Auburn aura besoin de Samir Doughty pour intensifier aujourd’hui et frapper les trois points pour lesquels il est connu, avec 43 points cette saison.

Prédiction: Avec Tennesee sur la bulle de la conversation du tournoi NCAA, cela devient un scénario incontournable pour eux. Je prendrais le Vols et les points (+6,5) et attendez-vous à ce qu’ils couvrent dans cette confrontation.

