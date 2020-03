Vos films de football classiques préférés étaient pleins de femmes mémorables

La première fois que vous rencontrez Icebox, sans doute le protagoniste des Little Giants classiques de 1994, c’est lors des essais de football pipi. “Messieurs, aspirez!” l’entraîneur crie au groupe d’enfants de 10 ans échevelés, jusqu’à ce que l’on expose enfin le porteur du ballon avec un bruit sourd satisfaisant. “Oh bébé, maintenant nous parlons”, dit-il avec un sourire en courant vers le groupe. “Nice pop, Icebox.”

«Merci, mon oncle Kev», répond-elle, ses longs cheveux bruns tombant alors qu’elle retire son casque. C’est censé être un choc. “Pouvez-vous CROIRE qu’une FILLE joue au FOOTBALL?!” le réalisateur crie pratiquement au spectateur. Mais cette sténographie – la révélation que sous l’anonymat confortable du casque se trouve une fille – et son proche parent, la queue de cheval qui dépasse de sous le casque, sont devenues omniprésentes au point d’être clichés dans la culture populaire et la couverture des filles et des femmes. la société sportive ne s’attend toujours pas à ce que les filles et les femmes jouent.

Pourtant, pour une raison quelconque, le phénomène des poils de casque fonctionne toujours malgré le fait que le film a presque 30 ans. C’est assez d’une torsion pour attirer votre attention, de la même manière que les filles et les femmes qui jouent au football obtiennent toujours une couverture basée sur rien de plus que leur décision de s’adapter – bien qu’elles ne soient que la plus récente d’une valeur de plus de cent ans de «fille gridders. ” L’attente apparemment immuable que les filles ne jouent pas au football, ne joueront pas au football et ne sont pas intéressées par le football, cependant, a été contredite à plusieurs reprises sur le grand écran comme c’est le cas en réalité. En fait, certains des films les plus emblématiques du football ont présenté des filles et des femmes qui renversent cette attente exacte, même si elles renforcent toute une série d’autres stéréotypes sexistes.

Le conflit central des Little Giants – apparemment un film sur le triomphe (alerte au spoiler) des outsiders masculins de dweeby – est le sexisme. Becky “Icebox” O’Shea est présentée comme l’une des meilleures joueuses de football de son âge, plus que de rester avec les garçons lors des essais et d’en mettre un dans une prise de tête quand il lui donne un coup de gueule. Mais, bien sûr, il ne suffit pas de faire de l’équipe, une réalité qui est présentée au spectateur comme étant immédiatement, sans équivoque injuste. “Et Becky?” son père Danny demande à l’entraîneur, Kevin, qui est son frère et une star du football à la retraite. “Elle vaut mieux que la moitié de ces garçons.”

«Danny, je déteste te le dire, mais Icebox est une fille», répond Kevin. “Peut-être que si tu commençais à la traiter comme une fille, elle commencerait à agir comme telle.” Sa réponse précise qu’il est le méchant central. Sa propre femme l’appelle «têtu et chauvin» pour ne pas avoir laissé Becky dans l’équipe. Becky, déçu mais imperturbable, se joint aux autres rejeteurs pour former une nouvelle équipe (après avoir à lui seul fui leurs intimidateurs), et les Little Giants sont nés.

L’un des aspects les plus convaincants du film est que les quelques personnages qui sont sceptiques quant à la capacité de Becky – principalement Kevin et une recrue tardive nommée Spike – sont antipathiques. Tous les autres enfants et adultes acceptent volontiers sa passion et son talent pour le jeu. Son sexe n’est jamais mentionné comme un obstacle potentiel, et lorsqu’elle décide de ne pas jouer, le reste de l’équipe n’est pas seulement triste mais a peur de concourir sans elle. “Sans Becky, nous sommes de la crème de blé!” déplore le botteur.

On ne peut pas en dire autant de Remember The Titans de 2000, la version Disneyfied d’une histoire vraie où le football est présenté comme un moyen infaillible de résoudre le racisme – et les réalisateurs tentent sans enthousiasme de chausse-pied le sexisme et l’homophobie guérit aussi (intersectionnalité … point d’interrogation?). Dans Titans, Sheryl Yoast, la fille de neuf ans et demi de l’entraîneur adjoint Bill Yoast, est une passionnée de football au point d’être pratiquement une savante. Comme Becky, elle est dépeinte comme la seule enfant d’un père célibataire, une similitude qui n’était pas fortuite: la vraie Sheryl avait trois sœurs, vivait avec sa mère et ne se souciait pas du tout du football.

Sheryl, fortement romancée, exploite quelques clichés différents. Elle (jouée par un jeune Hayden Panettiere) est extrêmement précoce, et les enfants précoces sont un moyen pratique de diffuser des scènes tendues (dont il y a beaucoup dans Titans). Sa présence constante (expliquée par la passion pour le football et la famille monoparentale) rend Yoast plus sympathique, alors qu’il pourrait autrement sembler inconfortablement similaire à tous les autres racistes de la ville. Surtout, il réitère l’idée que les filles qui aiment le football doivent être expliquées. Sans l’influence féminisante d’une mère, soutiennent ces films, seules les filles logiques s’écarteront des attentes hétéronormatives et se plongeront dans le sport, qui reste finalement un sexe masculin.

“Pourquoi ne donnez-vous pas à cette petite fille de jolies poupées ou quelque chose?” l’entraîneur par ailleurs incontestablement grand Boone demande à Yoast à un moment donné, alors que Sheryl se renfrogne. “J’ai essayé – elle aime le football”, répond Yoast. Au milieu du film, Sheryl et Boone sont en train de broyer la bande ensemble.

Ce bref moment d’acceptation est à peu près aussi bon que possible pour Sheryl, malgré le fait qu’elle soit celle qui, au moment le plus crucial du film, oblige son père à enfin collaborer avec Boone pour remporter le titre d’État. “Maman, toutes les filles blanches sont-elles folles?” La propre fille de Boone demande à un moment donné – une phrase mémorable qui, malheureusement, renforce encore une fois la différence de Sheryl, qui est haussée à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit finalement ignorée. Son intérêt pour le jeu, illustré de manière convaincante tout au long du film, n’est rien d’autre qu’un moyen de parvenir à une fin.

Le bugaboo de Becky, en revanche, n’est pas que les gens ne prennent pas son intérêt pour le jeu au sérieux. Au lieu de cela, c’est l’autre côté de l’épée à double tranchant que les femmes dans le sport doivent affronter: l’idée que les sports sont intrinsèquement anti-féminins, qu’il est impossible de les pratiquer sans réserve sans rejeter implicitement toutes les choses (suprémaciste blanche, cisheteropatriarchal) la société juge utile d’être une femme.

Il se résume dans son surnom, Icebox: lorsque “gros morceau” Junior Floyd rejoint l’équipe (gardez à l’esprit qu’ils sont tous censés avoir environ 10 ans, ce qui le rend un peu bizarre), Becky est immédiatement en conflit. “Je suis la Icebox, la Icebox n’aime pas les garçons … je n’ai pas de béguin”, dit-elle en mangeant des beignets en poudre directement de la boîte (la preuve du film positive de son manque de féminité consciente d’elle-même). Même à ce jeune âge, il est entendu que les filles comprendront que le sport est perçu comme antagoniste des relations amoureuses hétérosexuelles.

Ce conflit interne la lie à l’une des femmes les moins sympathiques du cinéma de football, la propriétaire / directrice générale d’Any Given Sunday, Christina Pagniacci (interprétée par Cameron Diaz). Pour la nuance d’une image des peintures classiques de la vie d’Oliver Stone dans le football professionnel, les représentations des femmes tout au long du film sont bidimensionnelles au point d’être déroutantes. (Pourquoi diable la femme de Cap l’a-t-il frappé quand il dit qu’il veut prendre sa retraite? Même le chercheur d’or le plus stéréotypé a sans doute un peu de cœur.) Mais Christina obtient le plus de temps d’écran d’entre eux, assez pour décrire son personnage comme Icebox … si toutes les pires craintes d’Icebox se réalisaient.

Le comportement de Pagniacci tout au long du film ne semble pas bien pire que la façon dont les propriétaires d’équipes sportives milliardaires sont enclins à agir (c’est-à-dire très mal). Elle veut déplacer les Sharks de Miami à Los Angeles pour profiter d’incitations fiscales (où en avons-nous déjà entendu parler?). Elle se dispute constamment avec l’entraîneur-chef, ce qui est présenté comme excessivement combatif même quand elle a raison – comme dans son insistance pour que l’équipe investisse dans le jeu de passes et arrête tellement de courir le ballon (comment ce film a-t-il 20 ans?). Elle pousse à garder les joueurs sur le terrain même lorsqu’ils ne sont pas en bonne santé, et son implication dans l’équipe est centrée sur la croissance des bénéfices (ce qui, évidemment – c’est ce que pense la propriété).

Mais il est beaucoup plus facile de faire de la propriété le méchant lorsque la propriété est une femme. Christina a été modelée sur le propriétaire des Rams Georgia Frontiere, qui a déplacé l’équipe à Saint-Louis et a déjà inspiré plusieurs personnages propriétaires de reine des glaces. La cupidité et le calcul de Pagniacci sont à plusieurs reprises déplorés par les autres personnages en termes de genre: au lieu d’être avisée et pragmatique, elle est acharnée et sans cœur, caractérisée comme telle par un groupe de personnes qui elles-mêmes pourraient facilement être décrites de cette façon.

“Il voulait un fils plus que tout au monde, et quand on y pense vraiment, ce qu’est Christina est juste une telle tragédie”, dit sa propre mère au coach D’Amato (Al Pacino) à portée de voix de Christina, qui pleure silencieusement dans la pièce voisine (une autre scène déroutante). “Je crois sincèrement que la femme mangerait ses petits”, marmonne le commissaire de la ligue vers la fin du film. Il ne suffit pas qu’elle soit simplement la mauvaise patronne milliardaire, ce qui serait assez facile à convaincre. Pagniacci doit être présentée comme froide et distante – intrinsèquement indésirable, malgré le fait qu’elle soit conventionnellement attrayante – pour rendre sa méchanceté irrévocable. Pour les femmes, il n’y a pas de rachat des hommes qui ne vous aiment pas.

C’est ce que Becky réalise au milieu des Giants. Dans une scène manifestement étrange, elle s’assoit avec son oncle sexiste, déchirée par les raisons pour lesquelles Junior ne semble pas aimer sa fille. “Il va probablement vouloir une fille mignonne, pas un coéquipier”, dit l’homme adulte à sa nièce de 10 ans. “Mais je ne sais pas si je suis une fille mignonne – je suis bon en sport”, répond Becky (encore une fois, être une fille et faire du sport sont intrinsèquement opposés). “Vous avez beaucoup plus à offrir que le football”, dit son oncle de manière très effrayante, dans une autre déviation classique: les sports sont trop mauvais ou stupides ou ennuyeux pour une jolie fille comme vous. “Penses-tu que je suis jolie?” elle demande. Les cordes gonflent, et Kevin répond: “Je ne pense pas que tu es jolie … Je pense que tu es belle.”

La scène est tellement, tellement étrange et profondément désynchronisée avec le reste du film à ce point. Kevin était un misogyne impénitent et puis, tout à coup, ses «conseils» (disant à Becky d’être une pom-pom girl) se révèlent positifs. Becky suit ses conseils, quitte l’équipe avant le grand match et ne revient qu’en fin de match avec sa jupe de cheerleading toujours en place. C’est une preuve visuelle du compromis qu’elle a déjà fait: il ne lui sera pas possible d’avoir les deux choses qu’elle veut – l’attention des garçons et la possibilité de faire du sport – donc quelque chose doit donner. Ce serait moins déprimant si ce n’était pas si souvent une réalité: les filles abandonnent le sport à des taux remarquablement élevés après la puberté.

Le tour de star de Becky et sa conclusion insatisfaisante n’auraient probablement pas dû surprendre. Bien sûr, une fille était au centre d’une histoire d’outsider: qui est plus outsider dans le sport qu’une fille? Little Giants se termine par l’annexion de Porto Rico, une pièce gagnante au titre problématique qui tient une place bien-aimée dans la tradition sportive. Le jeu commence avec Becky fonçant sur le terrain, attirant tous les défenseurs vers elle – après tout, elle est l’une des meilleures joueuses de l’équipe. Une fois les joueurs adverses concentrés autour d’elle, elle ouvre les bras: pas de balle. Ce n’était qu’un seul, longtemps faux.

