Votez au deuxième tour!

Le premier tour de notre éventuel support de tournoi NCAA 2020 a livré un chaos absolu. La graine n ° 1 dans la région sud, Baylor, est tombée au n ° 16 Robert Morris dans un étourdissement, et ce quadrant de la parenthèse est maintenant grand ouvert, avec cinq bouleversements dans le sud seulement.

Les têtes de série n ° 12 semblent toujours bien performer dans le tournoi NCAA, et trois de nos 12 têtes de série ont réussi des revers au premier tour. Dans le bouleversement sans doute le moins surprenant du premier tour, le n ° 3 Duke est tombé au n ° 14 Boston U. (Après tout, c’est un vote de fans et beaucoup de gens détestent Duke.)

Le second tour de scrutin sera ouvert tout le week-end et les bureaux de vote se fermeront à 10 h 00 HE le lundi 30 mars.

(1) Dayton contre (9) Arizona State

(5) Butler contre (4) Maryland

(6) Iowa contre (14) Boston U

(10) État du Tennessee oriental contre (2) Villanova

(1) Gonzaga contre (9) Marquette

(12) Vermont contre (4) Oregon

(6) Virginie-Occidentale c. (14) Nord du Texas

(7) Houston contre (2) San Diego State

(1) Kansas c. (8) St. Mary’s

(12) Northern Iowa contre (4) Louisville

(11) Indiana contre (3) Kentucky

(7) Illinois contre (2) Creighton

(16) Robert Morris contre (9) Colorado

(12) Stephen F. Austin contre (4) Wisconsin

(6) Michigan contre (3) Seton Hall

(10) Rutgers contre (15) UC Irvine

