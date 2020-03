Votez dans Elite 8

Nous avons atteint l’Elite Eight dans notre ultime support comique 2020, et les quatre têtes de série imparables pourraient être dirigées vers un Final Four tout en craie.

Le Sweet 16 était plein de bouleversements, avec les quatre têtes de série n ° 2, mais les quatre premiers de Dave Chappelle, Chris Rock, Bill Burr et Kevin Hart n’ont pas encore fait face à un véritable défi. Cela pourrait-il changer dans l’Elite Eight?

Avec des places dans le Final Four sur la ligne, Bill Burr affrontera Norm Macdonald et Kevin Hart affrontera John Mulaney dans ce qui devrait être les deux matchs les plus proches.

Mercredi, les bureaux de vote seront fermés à 10 h HE. De nouveaux matchs seront publiés peu de temps après la fermeture des sondages.

(1) Bill Burr vs (3) Norm Macdonald

(1) Chris Rock contre. (6) Jim Gaffigan

(1) Dave Chappelle contre. (3) Dave Attell

(1) Kevin Hart contre. (3) John Mulaney

