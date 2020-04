Votez dans le Final Four

Nous avons atteint le Final Four dans notre futur tournoi NCAA 2020. Nous avons commencé la semaine dernière pour essayer de déterminer quelle équipe serait sortie de March Madness en tant que champion national, et les résultats du vote ont conduit à un Final Four totalement imprévisible.

Dans l’Elite 8, l’Iowa a bouleversé le Maryland dans une stupéfaction, car seule une fraction des fans du Maryland qui ont voté les Terps dans l’Elite Eight se sont présentés pour leur affrontement final régional. Les Hawkeyes affrontent le numéro 2 de l’État de San Diego, alors que les Azetcs dominaient Gonzaga, tête de série.

Dans la moitié droite de la fourchette, St. Mary’s, n ° 8, a poursuivi sa course de Cendrillon vers le Final Four, mais les Gaels doivent maintenant faire face à leur test le plus difficile dans le Seton Hall n ° 3.

Le vote pour ce tour se terminera à 10 h 00 HE le mardi 7 avril. Le sondage final du championnat sera publié peu de temps après.

N ° 6 Iowa contre. N ° 2 de l’État de San Diego

No. 8 St. Mary’s contre. N ° 3 Seton Hall

