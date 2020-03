Votez dans le Sweet 16!

Nous avons atteint le Sweet 16 dans notre éventuel tournoi de la NCAA 2020, et le deuxième tour a livré quelques bouleversements de plus. La meilleure tête de série du Kansas est descendue à St. Mary’s et (9) Arizona State a stupéfait (1) Dayton pour ne laisser qu’une seule tête de série restante.

Avec autant de bouleversements en deux manches, quelle équipe restante est la favorite pour tout gagner? Gonzaga est la seule tête de série restante et peut être l’équipe la plus solide du tableau, mais dans une tranche où la participation des fans est ce qui compte, (9) Arizona State et (3) Seton Hall peuvent être prêts à faire un final quatre. Les fans de Sun Devils et Pirates se sont présentés par milliers pour voter pour leurs équipes.

Le scrutin pour le Sweet 16 fermera à 10 h 00 HE le mercredi 1er avril.

(9) Arizona State contre (4) Maryland

(6) Iowa contre (10) État du Tennessee oriental

(1) Gonzaga contre (12) Vermont

(6) Virginie-Occidentale c. (2) État de San Diego

(8) St. Mary’s c. (12) Northern Iowa

(11) Indiana contre (7) Illinois

(9) Colorado contre (4) Wisconsin

(3) Seton Hall contre (15) UC Irvine

.