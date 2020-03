Votez dans les huit d’élite

Grâce à deux tours de notre support Ultimate Sports Broadcaster, deux têtes de série n ° 1 sont tombées dans des surprises surprenantes. Stephen A. Smith est descendu à 8 têtes de série au premier tour, et la légende du jeu par jeu Al Michaels a éliminé l’icône de CBS Jim Nantz dans le Sweet 16.

La région play-by-play a été bouleversée, alors que la voix incontestée de la LNH, Doc Emrick, a pris d’assaut l’Elite Eight. Emrick a battu Gus Johnson dans le Sweet 16, mais peut-il continuer sa course de Cendrillon vers le Final Four? Dans la région des analystes, Tony Romo a été imparable jusqu’à présent, mais fait maintenant face à une confrontation difficile avec un autre commentateur de la NFL très respecté à Cris Collinsworth.

Le scrutin pour le troisième tour se terminera jeudi à 10 h HE. De nouveaux matchs seront publiés peu de temps après la fermeture des sondages.

Région Play-by-play

(4) Al Michaels contre (7) Doc Emrick

Région analyste

(1) Tony Romo contre (3) Cris Collinsworth

Région secondaire

(1) Erin Andrews contre (3) Pam Oliver

Région de Pundit

(5) Dan Le Batard contre (7) Bomani Jones

