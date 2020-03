Votez dans notre Ultimate Podcast Bracket Elite 8

Nous passons à l’Elite 8.

Après deux tours de scrutin animés dans notre support de podcast imaginaire inventé, il ne nous reste que huit pods.

Nous avons eu encore plus de bouleversements amusants dans le Sweet 16, avec le n ° 4 My Favorite Murder qui a fait tomber le mastodonte n ° 1 Crime Junkie. Nous avons également eu deux autres histoires de Cendrillon pour continuer leurs tournées, avec deux 8 graines, Shutdown Fullcast et Hardcore History, gardant la magie en vie.

Sur les huit restants, les analystes classent toujours les champions en titre Binge Mode comme le favori, mais ils pourraient rencontrer des problèmes dans la graine 8 à la casse de l’Histoire Hardcore.

Comme toujours, le vote sera ouvert jusqu’à 10 heures HE demain. VOTEZ MAINTENANT!

True Crime Region

N ° 4 Mon meurtre préféré contre N ° 2 série

Région sportive

No 8 Shutdown Fullcast vs No 3 Pat McAfee Show

Région Culture / Comédie

Historique hardcore n ° 8 vs mode binge n ° 3

Actualités / Politique Région

Pod n ° 1 du quotidien contre n ° 2 Save America

.