Votre agent est déjà à Barcelone pour négocier

Martin Braithwaite est le favori pour finir par devenir le «9» du Barça. Selon “RAC 1”, l’agent du joueur de football, qui prend également les affaires de De Jong, est déjà à Barcelone pour négocier la signature du joueur de football Leganés pour l’équipe de culé qui paierait sa clause de résiliation de 20 millions d’euros.

Tout indiquait que le footballeur de Getafe, Angel, serait celui choisi par Barcelone, mais dans l’après-midi de ce jeudi, le nom de Martin Braithwaite a sauté comme couverture pour être l’attaquant que Quique Setién a demandé après avoir confirmé la blessure de Dembélé .

Dans la matinée de ce lundi, Barcelone a reçu le O.K. de la Fédération pour pouvoir inscrire un autre joueur de football et dans la direction sportive de culé ils doivent travailler pour pouvoir mettre fin à l’embauche d’un joueur de football dans les prochains maintenant. Pour le moment, il semble que Braithwaite soit le favori mais être Bartomeu et sa directive entre tout peut arriver.

Ici, vous devez garder à l’esprit que Barcelone ne fait que du «cash» pour pouvoir signer et pour cette raison, l’option de William José a été exclue. Le club culé n’aurait désormais aucun problème à payer les 20 kilos de la clause à un Leganés qui n’aurait pas la possibilité de signer un autre joueur.