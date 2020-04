Votre calendrier sportif alternatif pour avril 2020

Si vous êtes déçu que les sports aient été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, vous n’êtes pas seul. Même si la distanciation sociale et l’annulation d’événements sont des étapes incroyablement nécessaires pour arrêter la propagation du virus, nous en sommes également tristes!

Nous avons donc fait nos propres événements sportifs. L’ensemble du réseau de sites d’équipes de SB Nation a travaillé ensemble pour créer le meilleur calendrier sportif possible pour remplir votre avril d’événements que vous pourrez apprécier depuis chez vous. Nous avons tout inclus, des anecdotes sportives et des diffusions en direct de jeux aux Q + As en passant par les anciens jeux, donc il y en a pour tout le monde.

Mieux encore, vous pouvez télécharger la liste complète des événements via Google Agenda pour ne rien manquer. Cliquez ici pour intégrer notre calendrier à votre calendrier personnel.