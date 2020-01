Votre collection de contenu Open d’Australie 2020: interviews, reportages, histoires et sous-intrigues

Le premier Grand Chelem de la nouvelle décennie est arrivé alors que l’Open d’Australie 2020 est terminé, et nous avons parcouru les neuf mètres pour vous tenir au courant.

Ici, vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour vous préparer à la grande ouverture de la saison à Melbourne Park.

Interviews et exclusivités de Kevin Palmer

Justine Henin sur les chances de Serena Williams d’égaler le record du Grand Chelem

Justine Henin à propos de la victoire à l’Open d’Australie 2004, la vie après le tennis et plus

Mats Wilander annule les espoirs d’Alexander Zverev de remporter l’Open d’Australie

Mats Wilander sur la question de savoir si Roger Federer peut gagner le Grand Chelem n ° 21

Mats Wilander sur son favori à l’Aussie Open et le «problème» de Rafael Nadal

Mise à jour sur la fumée / la qualité de l’air

L’Open d’Australie est un rendez-vous malgré les problèmes de qualité de l’air

Histoires et sous-intrigues, faits et chiffres, etc.

Cinq choses à surveiller à l’Open d’Australie, y compris les difficultés de Rafael Nadal

Faits et chiffres: avec un passage au zoo de Perth, le match le plus long

Quand est-ce, qui sont les champions en titre, les chaînes de télévision, les prix en argent

Tirage au sort, ordre de jeu, actualités

Votre tirage au sort de l’Open d’Australie 2020

Ordre de jeu de l’Open d’Australie pour le premier jour

Gros canons ne comportant pas

Andy Murray

Juan Martin del Potro

Kei Nishikori

Bianca Andreescu

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.