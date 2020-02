Votre voyage de ski de vacances n’a pas à être gâché par la foule

Les skieurs et les surfeurs des neiges se rendront dans leurs stations préférées pendant le week-end de la Journée des présidents et essaieront de s’amuser malgré le trafic intense en montagne, les pentes animées et les lignes de remontée atroces.

Le surpeuplement est un gros problème ces jours-ci, car le passe-temps connaît une forte augmentation de la popularité et les ventes d’Epic et d’Ikon passent à un pic. Ces laissez-passer multi-stations, disponibles pour aussi peu que 700 $, sont maintenant honorés d’une manière ou d’une autre par presque toutes les grandes stations en Amérique du Nord.

Mais toutes les stations ne veulent pas participer à ce phénomène, choisissant plutôt de maintenir un environnement sans foule.

La Powder Mountain de l’Utah, par exemple, limite les ventes quotidiennes de billets de remontée à 1 500 par jour au coût de 95 $ par billet. Les clients bénéficient d’un accès à un terrain remarquable de 8 464 acres.

Derek Taylor, ancien rédacteur en chef de Powder Magazine: “Pour Powder Mountain, plafonner à 1 500 invités par jour et laisser de l’argent sur la table comme ça pour préserver l’expérience, c’est énorme. Ils essaient de progresser, mais ils le font d’une manière où ils n’essaient pas de le faire exploser.

«Nous ne voulons pas de Park City ici. Nous ne voulons pas autant de monde. Au lieu de cela, ils ont dit non, nous allons garder cela différent. Nous allons le laisser unique. “

Le Magic Mountain du Vermont en est un autre exemple. Il a commencé à plafonner les visites quotidiennes à 1500 en 2016, et la petite station ne fait pas partie du système de laissez-passer multi-stations.

Les passes Epic et Ikon, cependant, sont extrêmement populaires en raison de leur valeur.

Vail Resorts, une entreprise publique qui possède plusieurs stations et a créé le programme Epic, a annoncé en décembre qu’elle avait vendu 1,2 million de passes pour 2019-2020. Cela représente une augmentation de 22% par rapport à la saison précédente.

Mais avec la valeur, parfois, vient des tracas.

Par exemple, Crystal Mountain, dans l’État de Washington, a récemment interrompu la vente de billets de remontée d’une journée le week-end pour faire face à la surpopulation. La station rend hommage au ski illimité pour les détenteurs d’un pass Ikon, et la foule est tout simplement devenue trop importante.

“C’est une science très imparfaite, associant la demande à la neige et au terrain”, a déclaré Rusty Gregory, directeur général d’Alterra Mountain Co., basé à Denver, propriétaire de Crystal, au Chicago Tribune. «Chaque station doit faire ce qui convient à ses conditions et à ses skieurs.» (Alterra exécute le programme Ikon.)

L’hiver dernier, les collectivités du Montana et du Wyoming de Big Sky et Jackson étaient nouvelles au programme Ikon. Les habitants se sont plaints si bruyamment de la surpopulation que les dirigeants de la station ont publié des lettres ouvertes promettant de mieux gérer la taille des foules.

C’est un équilibre précaire, bien sûr. Plusieurs stations limitent désormais le nombre de jours pendant lesquels elles honoreront les passes.

Le Deer Valley Resort de l’Utah, par exemple, permet aux détenteurs d’un pass Ikon de skier ou de rouler seulement sept jours par saison. Telluride dans le Colorado, Sun Valley dans l’Idaho et Jackson Hole dans le Wyoming sont parmi d’autres stations balnéaires qui offrent une utilisation limitée avec des passes multi-stations.

Le bassin Arapahoe du Colorado a en fait cessé d’honorer la passe Epic l’an dernier. Le chef de l’exploitation, Alan Henceroth, a expliqué à Outside Magazine: «Le domaine skiable ressent une pincée dans le stationnement et l’espace des installations.»

Mais sept mois plus tard, la station a commencé à accepter le pass Ikon sur une base limitée.

Ce qui nous ramène à Powder Mountain, qui n’autorisera que 3 000 skieurs et snowboarders sur ses pistes chaque jour ce week-end, si l’on compte les 1 500 détenteurs d’abonnements de saison.

Si cela vous semble beaucoup, sachez que Deer Valley, à proximité, limite sa foule quotidienne à 7 500 personnes et possède beaucoup moins de terrain.

A déclaré Ryan Byrne, un ancien skieur de compétition de Los Angeles qui construit une maison au sommet de Powder Mountain:

“Tout en donnant accès à plus de gens, c’est aussi une sorte de ruine pour beaucoup de skieurs de la vieille école qui veulent juste profiter de la montagne.

“Cela les a transformés en Disneyland, faisant la queue pendant une heure pour en faire une course. Je n’ai pas fait la queue ici depuis plus de trois minutes. »

–Les photos sont une gracieuseté de Ben Moisen

.