Vous appréciez les sacrifices qu’un parent fait beaucoup plus après en être devenu un

L’ancien n ° 1 mondial Andy Roddick dit qu’il apprécie les sacrifices consentis par ses parents après être devenu lui-même parent et que la création d’une fondation d’entreprise et de bienfaisance avant la retraite a facilité sa transition après sa retraite du sport.

Andy Roddick sur le fait d’être parent et la transition post-tennis

Dans une interview accordée à Tennis.com, Roddick a déclaré: «Vous appréciez certainement les sacrifices qu’un parent fait beaucoup plus après y avoir été. Mes parents ont travaillé toute leur vie pour me donner le meilleur coup.

Je me sens chanceux et reconnaissant. J’aimerais que mon père soit toujours là pour que nous puissions établir un lien avec un niveau que je ne pourrais probablement pas avoir avant les enfants. Avoir des enfants et être un mari actuel aide à être moins égoïste. Je joue souvent selon les règles de quelqu’un d’autre et maintenant, ce qui est très différent de celui où mon monde tournait autour de mes entraînements, de mon calendrier et de mes matchs. «

L’ancien champion de l’US Open a également déclaré qu’il n’avait pas eu de difficulté à passer de l’athlète à la vie régulière hors des courts, car il savait déjà ce qu’il ferait après sa retraite. « Je pense qu’avoir une fondation et une entreprise immobilière déjà en place en tant qu’entités à plein temps a aidé.

Il n’a jamais été question de savoir sur quoi je travaillerais lorsque j’aurais fini de jouer. J’étais excité de ne pas avoir d’horaire tout le temps, de passer du temps avec [my wife] Brooke, et de longs dîners avec du vin. Sortir selon mes propres termes plutôt qu’une blessure ou un glissement de classement majeur a probablement aussi aidé. «

Roddick, qui a travaillé avec la chaîne de tennis pendant la fermeture actuelle, dit qu’il regarde toujours le sport mais pas autant qu’il le devrait. « Je n’ai certes pas regardé autant que je le devrais. Je vérifie les scores assez régulièrement et je prends du temps pour mes tournois préférés.

Je suis définitivement plus curieux au sujet des jeunes joueurs. J’essaie de suivre les jeunes Américains. Évidemment, je regarde si une combinaison de Roger, Rafa et Novak s’affronte dans une finale, mais je ne regarde pas ces gars-là s’ils passent à travers les premiers tours.

J’en ai vu assez maintenant. « Andy Roddick est devenu n ° 1 mondial peu de temps après avoir remporté le titre à l’US Open de 2003. Il a également atteint quatre autres finales du Grand Chelem – Wimbledon en 2004, 2005 et 2009, et l’US Open en 2006 – perdant face à son rival Roger Federer à chaque finale, il se retire après l’US Open 2012.