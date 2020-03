“Vous avez le niveau d’un alevin, clown”

Jesé Rodríguez Vous vous entraînez à la maison pendant la quarantaine afin de ne pas perdre la forme, car vous ne pouvez pas quitter la maison pour empêcher la propagation du coronavirus. Le canari télécharge le contenu de ses exercices sur les réseaux sociaux, et chaque fois qu’il le fait une légion d’adeptes lui est jetée et commence à l’insulter sans pitié.

#YoEntrenoEnCasa ⚽️🤙🏽😃 pic.twitter.com/iWnYbv4JFS

– JeseRodriguez10 (@ JeseRodriguez10) 23 mars 2020

Le joueur du Sporting Lisbon, prêté par le PSG, reçoit des messages du type «Tu as le même niveau qu’un alevin de première année, clown», ou “vous vous êtes déjà entraîné plus en quarantaine que pendant toute la saison sportive”. Jesé ne traversait pas un bon moment avant l’arrêt du football, il ne comptait pas pour l’entraîneur du club de Lisbonne, mais il veut revenir de la meilleure façon possible pour mettre fin à cette situation.

21 buts sur 7 ans 😳 pic.twitter.com/O4Ry7CIKfQ

– Grzegorz Józefowicz (@g_jozefowicz) 18 mars 2020

Cependant, cela n’a pas empêché la critique via les réseaux sociaux. Certains profitent de leurs tweets pour joindre des captures d’écran avec leurs statistiques des dernières années: “Vous avez marqué 21 buts en sept ans et vous êtes un attaquant.” «Tu es en vacances depuis 4 ans Jay-m»dit un autre.

Toujours s’entraîner dur et préparé. N’oublions pas que nous ne sommes pas en vacances. #yomequedoencasa ⚽️💪🏽🤙🏽👏🏽 pic.twitter.com/EvnmUgsy1W

– JeseRodriguez10 (@ JeseRodriguez10) 15 mars 2020

Pendant ce temps, l’ancienne équipe de jeunes du Real Madrid se consacre à poursuivre sa vie et passe les ennemis. Jesé n’entre pas dans le jeu des followers Ils l’insultent sur les réseaux sociaux et il continue de faire de l’exercice pour que lorsque la quarantaine se termine, il puisse revenir dans les meilleures conditions physiques possibles pour récupérer son nez pour les buts et que Rúben Amorim compte à nouveau sur lui.