«Vous devez vous méfier de la logique» – Rafael Nadal laisse tomber un indice majeur de départ à la retraite après son admission aux JO

Rafael Nadal dit que ce serait "un rêve" de pouvoir représenter l'Espagne à Roland-Garros aux Jeux Olympiques de 2024.

Nadal est le roi de Roland Garros, y remportant un nombre impressionnant de 11 titres en tant que concurrent en simple.

Il est également un héros national en Espagne, ayant déjà remporté deux médailles d'or olympiques et mené sa nation à cinq titres de Coupe Davis.

"Participer aux Jeux Olympiques de Paris serait un rêve mais c'est difficile à dire maintenant car c'est loin", a admis le joueur de 33 ans.

«La logique me dirait que je ne serai pas là. Mais il faut aussi se méfier de la logique.

«Si vous m'aviez dit, il y a cinq ans, que j'aurais une telle saison en 2019, j'aurais dit que c'était impossible.

«Et fin 2009, si vous aviez dit que je jouerais encore juste avant le début de 2020, j'aurais dit non. Alors logique… »

Nadal avait auparavant hésité à parler de retraite, principalement en raison de ses problèmes de blessures au fil des ans.

Cependant, après une année 2019 sensationnelle, il semble plus fort que jamais et semble plus confiant dans sa durabilité qu'à tout autre moment de sa carrière.

"On m'a dit qu'en raison de mon style, je n'aurais pas une très longue carrière", a déclaré Nadal à AS précédemment. «J'ai cru ce qu'on m'a dit.»

