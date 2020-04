“Vous êtes unique et courageux, vous avez un cœur énorme”

L’un des moments les plus difficiles de la vie d’Andrés Iniesta et de sa femme Anna a été lorsque le mariage a perdu l’enfant qu’ils attendaient, en 2014. Dans le documentaire de Rakuten TV «Andrés Iniesta, le héros inattendu», Anna lit une lettre écrite par son mari.

«Chère Anna, j’ai du mal à exprimer en quelques lignes tout ce que tu éveilles en moi, en couple, en femme et en mère de nos enfants. Les premières rencontres, les voyages, les réunions de famille, la naissance de notre tremblement de terre, notre mariage ce jour magique … Mais c’est surtout aux heures amères que vous m’avez montré que vous êtes spécial. Vous êtes unique, vous êtes courageux, vous avez un cœur énorme. Je vous remercie de l’intégrité que vous avez toujours eue, car quelle taille tu étais quand nous avons appris que nous avions perdu notre fils. Tout le monde ne parvient pas à surmonter des situations aussi délicates, Ana, et vous l’avez fait. Ça n’a pas amélioré, et depuis lors je pense qu’un ange nous accompagne. Et ce n’est que le début, car à vos côtés, le meilleur est toujours à venir “, a écrit Iniesta à sa femme.

Très heureux d’annoncer que mon documentaire sortira le 23 avril, en exclusivité et gratuitement, sur @RakutenTV_ES. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et à ceux qui l’ont rendu possible. J’espère que vous l’apprécierez ⚽ tthttps: //t.co/JQxIHGOREs https://t.co/GP9Y0hh1I0 pic.twitter.com/FqUZdWQ6zs – Andrés Iniesta (@ andresiniesta8) 16 avril 2020

Le documentaire Rakuten TV sur la carrière et la vie personnelle de l’ancien joueur de Barcelone s’ouvre le jeudi 23 avril.