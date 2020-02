Voyez la fin du bouleversement de Team USA contre l’URSS, 40 ans plus tard

Il y a quarante ans samedi, l’équipe des États-Unis a choqué l’Union soviétique, quadruple médaillée d’or en titre, aux Jeux de 1980 à Lake Placid, New York. C’était l’un des plus grands bouleversements sportifs de tous les temps, et cela a également conduit à l’un des plus grands appels de diffusion jamais.

Alors que le compte à rebours était terminé alors que les Américains étaient en avance, 4-3, et essayant juste de tenir le coup, Al Michaels a crié: «Croyez-vous aux miracles? Oui!”

L’incroyable bouleversement a brisé la séquence de 12 défaites de l’équipe américaine contre l’Union soviétique, et ces pertes ont souvent été laides. Comme ESPN l’a récemment noté dans une ventilation détaillée de la façon dont cette victoire était absurdement improbable, l’URSS a dominé les États-Unis 117-26 dans ces matchs entre 1960 et 1980. Et puis il y a eu la défaite 10-3 de l’exposition au Madison Square Garden juste avant les Jeux olympiques ont commencé, offrant peu d’espoir qu’un bouleversement était possible à distance.

Donc, en l’honneur de ce magnifique démontage et sans doute l’un des jeux de hockey les plus célèbres de son 40e anniversaire, voici la fin du match “Miracle on Ice”.

C’était un vrai match de David contre Goliath que personne ne pensait que les Américains gagneraient, et le bouleversement en demi-finale a permis à l’équipe américaine de remporter l’or olympique en battant la Finlande lors du match suivant.

