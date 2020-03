Waka Flocka Flame est un grand rappeur qu’il le sache ou non

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Je pensais déjà à l’anime, donc je vais commencer par là: Demon Slayer est un spectacle sur un groupe d’épéistes qui protègent le monde humain des choses qui se cognent dans la nuit. Parmi ces épéistes, Zenitsu n’est pas le plus fort, le plus intelligent ou le plus qualifié. Ses pairs ont ramassé jusqu’à 10 «formulaires» grâce à la formation; à la fin de la première saison, Zenitsu n’a qu’un mouvement, mais il l’a rendu imparable. “Si vous ne pouvez faire qu’une seule chose”, lui dit son grand-père dans un flashback pivot, “affinez-le à la perfection.”

L’une des plus grandes joies d’Internet est “Waka Flocka Goes in the Booth”, une minute et 40 secondes de vidéo d’une session d’enregistrement pour le premier album du rappeur, Flockaveli en 2010. Dans le clip, il donne un coup de poing à sa voix en collaboration avec Yo Gotti, et attaque ses publicités avec une concentration délicieusement singulière. BAOW BAOW BAOW BAOW BAOW. Comme le mème… OK, si vous ne savez rien d’autre sur Waka Flocka, vous connaissez probablement cette vidéo, qui a souvent été utilisée comme un bâton pour le battre. Bien sûr, Flocka avait de l’énergie, mais vous ne pourriez jamais l’accuser d’être lyrique, ce que les puristes – les réactionnaires qui ont à cœur le rap au point de s’engager dans des débats en ligne stupides et interminables sur ce qui le touche – sont avant tout le prix.

Flocka lui-même est l’un de ces puristes. Dans un récent épisode de Complex’s Everyday Struggle, Flocka a parlé de ses sujets préférés, comme l’agence individuelle, les labels et l’industrie de la musique. Naturellement, il a été franc au sujet de sa carrière: il n’a rappé que pour devenir riche, ce qui n’est pas vraiment une révélation, mais, préparez-vous, il savait qu’il était «un rappeur farfelu». Bien qu’il ait signé avec l’empreinte de Gucci Mane 1017 Brick Squad et a marqué des succès grand public comme «O Let’s Do It» et «Hard in da Paint», les héros de Flocka étaient KRS-One, Nas, Goodie Mob et DMX. “Je ne peux pas rapper comme eux”, a déclaré Flocka. Un refrain courant parmi les nombreuses prises en ligne était un compliment à l’envers: Flocka était un mauvais rappeur qui faisait néanmoins de la bonne musique, un peu comme Nas est un rappeur sans égal mais a comme 10 bonnes chansons.

D’accord, mais voici la chose la plus évidente – et j’ai l’impression d’avoir dit cela un million de fois sur ce même site – le rap est plus que du lyrisme. Le rapping, c’est aussi l’énergie, la dextérité, la livraison et le son. La maîtrise d’un seul d’entre eux est suffisante pour faire de quelqu’un de formidable: Charlie Clips a commercialisé deux singles oubliables, mais il mangera n’importe qui dans une bataille en tête-à-tête. Gunna a essentiellement utilisé le même flux sur chaque chanson depuis 2017, mais il a perfectionné ce flux, et cela fonctionne à chaque fois. DaBaby peut également trouver sa poche dans n’importe quelle chanson, et a changé son flux une fois, comme une blague. Oui, vers 2009-2013, le lyrisme et la dextérité de Flocka faisaient défaut, mais putain s’il ne pouvait pas déclencher une émeute avec sa livraison au nez dur, ce qui le place dans la lignée de DMX! De plus, avec des mixtapes classiques de la rue comme sa série LeBron Flocka James, ainsi que DuFlocka Rant, Flocka sans doute – c’est toujours une source de controverse – a jeté les bases du mouvement de forage. Flocka est important. Flocka n’est guère un «rappeur farfelu».

En fait, lorsque Flocka s’est essayé à un miracle lyrique en 2014 avec une série de remixes, puis avec I Can’t Rap Vol. 1, c’était meh. Le choc de Flocka a craché rapidement, puis il restait encore 19 chansons. Il n’y avait fondamentalement aucune raison de l’écouter si vous aimiez tout ce qu’il avait fait jusque-là – ce n’était pas ce qu’il était bon et il y avait beaucoup de gens qui faisaient mieux ce genre de rap.

Mais revenons à Demon Slayer: La pire chose à propos de Zenitsu est qu’il est un lâche, et ne peut pas effectuer son seul mouvement jusqu’à ce qu’il entre dans un état de fugue, généralement après s’être évanoui. Lorsqu’il se réveille sur le champ de bataille, il est toujours convaincu que quelqu’un d’autre est venu à son secours. C’est la chose la plus triste à propos de Zenitsu, qui est d’ailleurs la chose la plus triste à propos de Waka Flocka Flame: il ne sait pas qu’il est génial.

Maintenant, pour quelques recommandations:

«Comme ça», Lil Uzi Vert

La question de savoir si la prise éternelle retardée de Lil Uzi Vert arrivera réellement dans deux semaines se situe entre lui et les êtres transdimensionnels auxquels il répond, mais je me sens en sécurité en disant que «cette façon» est la meilleure chose que nous en ayons entendu, à condition de s’éloigner les chansons que nous avons entendues au cours des deux dernières années étaient de véritables coupures d’album. Il a désassemblé le tube pop saccharine des Backstreet Boys «I Want It That Way» et l’a réorganisé en un tube pop saccharine que l’on pouvait imaginer entendre dans un club de striptease.

“That Way” est une preuve supplémentaire que personne n’est meilleur qu’Uzi en perroquetant des mélodies qu’un auditeur aura captées à la fin de la chanson, même en l’entendant pour la première fois. Au moment où vous arriverez à la partie où Uzi, sur une guitare de cueillette, chante «ne peut pas appeler le 911 parce que je suis à Reeeeeno», vous chanterez aussi.

«Pas de ventouse», Lil Baby

Ne regardez pas maintenant, mais Lil Baby et Moneybagg Yo sont maintenant sept sur sept: Ils nous ont donné «Tout d’un coup», «Banque», «Pas de coupure», «FWM», «U joué», “TOES”, et maintenant “No Sucker”, du deuxième album de Lil Baby, My Turn, sorti vendredi dernier.

Lorsque Baby a fermé son verset, “Ils ont tué ce garçon avec une dragonne / Toi droit, je ne donne pas le coup de ton homme”, je me suis souvenu avoir regardé How High 2 il y a deux mois, pour des raisons manifestement importantes. Bébé a peut-être trois lignes dans ce film, et l’une d’elles est «Je ne fais même pas de trêves».

Offset fait ses débuts d’acteur sur NCIS: Los Angeles



Le mythe autour d’Offset s’est construit alors que la star de Migos commençait à monter – alors que le groupe devenait l’objet de profils de magazines, il passait du temps dans la prison du comté de DeKalb pour avoir violé la probation résultant d’une accusation de vol et de vol qualifié. Offset était le chien d’attaque, le dur à cuire.

Cela pourrait bien être une sorte de vrai, mais Offset était également le danseur de sauvegarde de la taille d’une bouchée dans ce clip de Whitney Houston, l’adolescent maladroit dans la chambre. Offset a toujours été un enfant de théâtre. Et tu sais quoi? Son caméo sur un récent épisode de NCIS: Los Angeles était un peu décent!

“Le jaune est la couleur de ses yeux”, Soccer Mommy

Une chanson entière se déroule devant elle, mais il y a un beau et triste moment au bout de quatre minutes et 50 secondes lorsque Soccer Mommy, protégée par sa guitare seulement, chante: «T’aimer ne suffit pas, tu seras toujours au plus profond le sol quand il est fait. ”

«Quand dire quand», Drake

La vidéo de Drake pour «Chicago Freestyle / When To Say When» a été réalisée par son photographe, Theo Skudra, et est donc une fenêtre sur la vie quotidienne du rappeur, plutôt que sur les vidéos amusantes et axées sur le concept qu’il réalise avec Director X. Il y a un échantillon “Song Cry” et une interpolation “Superman”, et Devin Booker est là pour une raison quelconque.

Il me semble que nous n’atteindrons jamais Peak Drake parce que Drake peut toujours être plus Drake.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer