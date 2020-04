Walter White et Michael Scott se rendent à la finale de la série télévisée

Presque toujours, le tournoi NCAA est défini par un processus en deux parties. La première partie – qui se déroule généralement au cours des deux premiers tours du tournoi – est le chaos. La Florida Gulf Coast University évacue la merde de Georgetown; Mercer bat Duke; Loyola Chicago et cette adorable petite vieille nonne avancent sur Miami. La deuxième partie se déroule ensuite, alors que le chaos fait place à l’ordre. Les bouleversements choquants diminuent et diminuent et diminuent (sauf dans le cas de cette adorable petite vieille nonne), jusqu’à ce que les seules équipes qui restent debout soient celles que vous pensiez à peu près faire tout le long; une combinaison de Duke, Kentucky, Kansas, UNC, Michigan State, etc.

C’est plus ou moins ce qui s’est passé dans la catégorie Meilleur personnage télévisé du siècle de The Ringer, qui entre dans sa phase finale vendredi après-midi. Les deux premiers rounds ont vu des bouleversements stupéfiants – la défaite de 13 graines de NoHo Hank contre Al Swearengen lors du premier round (Chris Ryan lorsque cela s’est produit: «C’est un crime contre l’art.»); Nathan Fielder éliminant Villanelle à 1 tête de série; Eric Cartman démolissant Fleabag et retardant un retour tardif de Tim Riggins pour passer au Sweet 16. Mais – malgré les intrigues néfastes de certains robots – les choses se sont redressées depuis. L’Elite Eight ne comportait personne de rang inférieur à 5 graines et les demi-finales ont été remplies par quatre personnages de télévision vraiment emblématiques: Walter White de Breaking Bad, Arya Stark de Game of Thrones, Ron Swanson de Parks and Recreation et Michael Scott de The Office . Le chaos a fait place à l’ordre.

Cette tendance s’est poursuivie dans le Final Four. Arya a peut-être tué le roi de la nuit, mais elle ne pouvait pas tuer le roi d’un autre type de glace bleue. Bien qu’elle soit sans aucun doute un parfait personnage de télévision, une digne représentante de l’émission la plus populaire des années 2010, il n’est pas exagéré de dire que Walter White est le personnage le plus célèbre et le plus central. Et tandis que Ron Swanson a fait une course incroyable dans ce tournoi – en surmontant les sondages bot-criblés aux tours 1, 2 et 3 – il n’était pas de taille pour Michael Scott, le personnage le plus universellement aimé d’une émission de télévision qui a trouvé une seconde vie majeure sur le streaming. L’homme également connu sous le nom de Duke Silver s’est battu sur Twitter mais a perdu haut la main sur le sondage du site et sur Instagram.

Au final, les face-à-face des Final Four ressemblaient à un autre trope du tournoi de la NCAA: le match très médiatisé qui se transforme immédiatement en déroute. Tout comme le Kansas a battu UNC dans le Final Four 2008, Heisenberg a battu Arya Stark de 69% à 31%. Tout comme Duke a écrasé l’État du Michigan en 15, Michael Scott a battu Ron Swanson, de 56% à 44%.

Si, au début de la semaine, nous avions fait des cotes lors des matchs de finale, Walter White contre Michael Scott aurait été placé extrêmement haut (-450 peut-être?). Et voilà, c’est ce que nous avons devant nous maintenant.

Un professeur de chimie contre un professeur de commerce (un peu). Celui qui frappe contre celui qui s’est brûlé le pied sur un grill George Foreman. Les Final Four auraient pu être des fugueurs pour ces deux-là, mais cette finale pourrait être un bain de sang. Sans plus tarder, passons au vote.

50%

(2) Walter White, «Breaking Bad»

(12082 votes)













49%

(1) Michael Scott, «The Office»

(11929 votes)















24011 votes au total



Vous pouvez voter sur cette page, sur Twitter ou sur Instagram jusqu’à 21 h. PT. Revenez à The Ringer samedi matin pour savoir qui est le dernier homme debout.