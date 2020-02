Washington Redskins signe Philip Rivers?

Les Washington Redskins signent-ils Philip Rivers cet intersaison? D’une manière ou d’une autre, il semble que Ron Rivera veuille un nouveau quart-arrière.

Plus tôt cette semaine, des rapports ont commencé à apparaître que Washington cherchait des alternatives à Dwayne Haskins. À l’origine, la justification était qu’avec le talent disponible dans le projet de cette année en ce qui concerne le poste de quart-arrière, cela n’aurait de sens que pour Rivera and Co. de faire preuve de diligence raisonnable.

Plus précisément, Rivera a clairement indiqué qu’il prévoyait de parler à Joe Burrow du LSU et à Tua Tagovailoa de l’Alabama.

Bien que cela ait créé une situation inconfortable, étant donné que l’équipe avait sélectionné Haskins au premier tour l’année dernière, ce n’était pas un scénario totalement sans précédent.

Il y a à peine une saison, les Cardinals de l’Arizona ont emmené Kyler Murray malgré la sélection de Josh Rosen l’année précédente. Dans l’ensemble, cela s’est avéré être une décision intelligente.

Si Rivera croyait que l’un des quarts entrants était plus prometteur que Haskins, il serait logique pour lui de poursuivre ce quart-arrière.

Ce week-end, cependant, un nouveau rapport intéressant est apparu.

Selon Tony Pauline de Pro Football Network, la ligue croit de plus en plus que Washington poursuivra un quart-arrière comme Rivers en agence libre cet été.

“Alors que les attentes des Colts d’Indianapolis se retrouvent avec Philip Rivers, des sources au Combine me disent qu’ils s’attendent à ce que les Redskins de Washington fassent une offre pour le quart-arrière”, a-t-il déclaré.

“Les mêmes sources disent qu’il sera difficile pour Washington de signer Rivers et qu’il faudra probablement un contrat massif.”

Que les Redskins reviennent avec Rivers ou non, le simple fait qu’il soit une cible est très révélateur. Cela signifie que l’intérêt de Rivera pour la récolte de quarts de cette année n’est pas simplement parce que l’un d’eux a attiré son attention – c’est parce qu’il n’est pas satisfait de la situation des quarts de Washington telle qu’elle est actuellement construite.

Plus probable qu’improbable, Rivers se retrouvera avec les Colts d’Indianapolis. Cette décision est tout simplement trop logique à trop de niveaux pour ne pas se produire.

Cela dit, si Rivera est à la recherche d’un quart-arrière aussi difficile – cela doit signifier quelque chose. Il n’y a pas de fumée sans feu.

La situation du quart-arrière de Washington sera certainement quelque chose à surveiller à l’approche de la libre agence dans quelques semaines.

En relation: Zion Williamson marque l’histoire de la victoire des pélicans