Watford deviendra le troisième club de Premier League à accepter les reports de salaire des joueurs et ne laissera PAS le personnel en congé

Watford devrait devenir la troisième équipe de Premier League à convenir d’un accord de report de salaire avec ses joueurs.

Les cadres supérieurs et les dirigeants du club devraient également accepter de reporter leur salaire, le club n’ayant pas l’intention de mettre le personnel en congé pendant la crise du coronavirus.

.

Watford a répondu à la pandémie de coronavirus en convenant d’un accord salarial avec ses joueurs pour aider le club à survivre

Southampton et West Ham ont déjà annoncé leur intention de reporter une partie de leurs salaires pour aider à faire face aux difficultés financières de la panne de football du COVID-19.

Pendant ce temps, les joueurs d’Arsenal et de Chelsea devraient accepter des réductions temporaires de leurs salaires après de longues discussions, Mikel Arteta ayant convaincu les Gunners de prendre des réductions de salaires après que les propositions aient été initialement rejetées lors d’un vote par son équipe.

Des pourparlers ont également eu lieu avec la première équipe de Watford et les joueurs seraient sur le point de convenir d’un report de 30% de leur salaire, après que le club leur a dit qu’ils ne prévoyaient pas de placer du personnel non joueur en congé.

Selon le Daily Mail, le club avait initialement proposé une réduction de 35% sur les salaires, qui a été rapidement rejetée par les joueurs avant qu’une réduction de 30% ne soit convenue.

Cependant, il est affirmé que l’équipe est toujours mécontente d’un problème avec le paiement des bonus de la saison dernière, qui n’est toujours pas résolu.

. – .

Les joueurs de Watford seraient fâchés après que le club soit revenu sur ses promesses concernant un bonus après la fin de Premier League la saison dernière

Les joueurs seraient «furieux» après que le club a renié un accord sur un pot de 5 millions de livres à partager entre les joueurs après leur 11e place en Premier League la saison dernière, et leur a plutôt offert un fonds d’environ 2 millions de livres.

La nouvelle de l’accord salarial de Watford fait suite à des pourparlers avec les clubs de Premier League concernant un accord de rémunération global pour les joueurs.

Le PDG de QPR, Lee Hoos, appelle le football à apporter d’énormes changements à sa planification à long terme

Les meilleurs patrons de l’aviation ont proposé une réduction de 30% des salaires des joueurs pour aider à faire face à la crise des COVID-19, mais cela n’a abouti nulle part, comme l’a déclaré la Professional Footballers ‘Association, ce qui affecterait les contributions fiscales au NHS.

Plus tôt ce mois-ci, les joueurs de Premier League ont lancé le programme #PlayersTogether pour générer et distribuer des fonds au NHS, après avoir été critiqués et appelés à “jouer leur rôle” alors que le pays poursuit la lutte contre le virus.

.