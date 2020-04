Rewatching “The Wire” Saison 1, Episode 1 avec Jemele Hill et Van Lathan

Jemele Hill et Van Lathan regardent l’épisode pilote de The Wire et discutent du thème de l’épisode de la “chaîne de commandement” (03:00), de la chute de l’empire Barksdale (08:00), un personnage plongeant en profondeur sur D ‘ Angelo Barksdale (30:30), leurs scènes préférées de l’épisode (44:00), le plus grand vif d’or de l’histoire (51:00), et plus encore.

