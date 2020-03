Wayne Rooney a disputé la plupart des matchs de Manchester United après s’être disputé avec Sir Alex Ferguson, a déclaré que le but contre Man City était un match terrible pour lui

Wayne Rooney dit qu’il est son pire critique – malgré les innombrables fois où Sir Alex Ferguson lui a dit où il allait mal.

Pendant son séjour à Manchester United, le légendaire manager mettrait en évidence Rooney et Ryan Giggs – les grands noms de l’équipe – s’il voulait envoyer un message à un joueur dont la peau n’était pas aussi épaisse.

. – .

Rooney a remporté le derby de Manchester 2011 pour United avec ce magnifique coup de tête au-dessus de City, mais n’était pas satisfait des autres parties de son jeu ce jour-là.

C’était bien pour Rooney, qui a déclaré au Sunday Times qu’il avait prospéré grâce à la confrontation et qu’en regardant en arrière, il comprenait la psychologie derrière l’un des grands managers du jeu.

“J’ai toujours été à mon meilleur quand j’étais un peu plus en colère”, a-t-il expliqué. «Fergie savait exactement ce dont j’avais besoin. Je dirais que 90% des matchs que j’ai joués avec lui, nous nous disputions à la mi-temps. “

Cependant, cela ne signifie pas qu’il s’est jamais habitué à être arrondi et a déclaré qu’il pensait qu’il était allé trop loin dans un match contre Portsmouth en 2009 lors d’une dispute avec son patron.

«C’est devenu vraiment mauvais. C’était à mi-temps. Je suis revenu et j’ai réussi un triplé. Je me souviens m’être assis sur le coach en pensant: “ Je suis allé trop loin là-bas ”, mais la bonne chose à propos de lui, il allait aux toilettes dans le coach ou pour prendre un café et passer devant vous sur le chemin du retour et juste , comme, vous gifler à l’arrière de la tête. C’était sa façon de dire: «L’argument a disparu.» Il n’a jamais gardé de rancune. »

Malgré les conversations animées, le joueur de 34 ans pense que Ferguson était sans égal en tant que manager.

Rooney a joué son meilleur football sous Sir Alex, a remporté d’innombrables trophées et a marqué 253 buts pour Man United, son but spectaculaire et sa célébration contre Manchester City en 2011 étant l’un des moments emblématiques de la Premier League.

Il ne restait que 12 minutes du derby avec le niveau des scores lorsque son coup de pied au-dessus a battu Joe Hart pour susciter des acclamations folles dans la foule.

Mais il n’était pas satisfait de sa performance – et n’avait pas besoin de Fergie pour lui dire où il avait mal tourné.

«J’ai regardé ce match pour regarder les passes que j’ai données. Ne pas regarder le but. Ce fut l’un des pires matchs que j’ai jamais joué. Même ma touche avant le but était une terrible mise à pied pour [Paul] Scholes. J’étais tellement mauvais. “

Rooney, comme tous les autres footballeurs professionnels, est actuellement en période de repos forcé alors que la pandémie de coronavirus continue d’infecter des personnes et de faire des morts.

Rooney, qui joue maintenant pour Derby, dit qu’il se sent toujours bien physiquement et veut qu’il y ait une vraie réflexion lorsque les autorités du football décident de reprendre les rencontres.

Et le capitaine de Derby est stupéfait qu’il ait fallu attendre vendredi pour prendre la décision de suspendre la liste des rencontres, ajoutant que l’appel pour reprendre le jeu est tout aussi important.

“Pour moi, cela ne peut arriver qu’une seule fois, pour les joueurs, les fans et tout le monde, c’est absolument sûr”, écrit-il dans sa nouvelle rubrique.

«Les pouvoirs doivent réussir. Je sais ce que je ressens: si des membres de ma famille sont infectés par moi parce que j’ai dû jouer quand ce n’est pas sûr et qu’ils tombent gravement malades, je devrais réfléchir sérieusement à ne plus jamais jouer. Je ne pardonnerais jamais aux autorités. C’est un joueur parmi des milliers de joueurs mais je parie que beaucoup d’entre nous ressentons la même chose. “

Plus:

Rooney: J’ai dit à Alex Oxlade-Chamberlain d’étudier Marc Overmars, mais il n’avait jamais entendu parler de lui

Le coronavirus se met à jour alors que le monde du sport continue de s’adapter à la propagation de la maladie

.