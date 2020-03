Wayne Rooney explose contre le Premier ministre: “Il semble que les footballeurs étaient des cobayes”

Wayne Rooney a explosé contre les autorités britanniques du football pour son premier refus de suspendre le football L’Angleterre. Dans un premier temps, à l’opposé de la mesure adoptée par les grandes ligues, la Premier Il allait continuer à jouer et au football, mais il a finalement changé d’avis vendredi dernier. Malgré cette rectification, l’attaquant n’a pas hésité à montrer sa colère dans une chronique de The Time: “Pourquoi attendons-nous vendredi? Pourquoi Mikel Arteta a-t-il dû tomber malade pour que l’Angleterre fasse le bon choix? ».

«Pour les joueurs, le staff et leurs familles, la semaine a été inquiétante, au cours de laquelle nous avons ressenti un manque de leadership de la part du gouvernement, de la FA et de la Premier League. Après la réunion d’urgence, la bonne décision a finalement été prise. Jusque là, il semblait presque que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayesSe plaignit Rononey. «Le reste du sport (tennis, Formule 1, rugby, golf, football dans d’autres pays) se terminait et on nous a dit de continuer. Je pense que de nombreux footballeurs se demandaient: “Est-ce que cela a à voir avec l’argent?”. Heureusement, le football a finalement pris la bonne décision et nous avons dû suspendre. Si la vie des gens est en danger, cela doit venir en premier“Il a continué.

Concernant la restructuration des calendriers, le joueur du comté de Derby propose ce qui suit: «Nous aimerions jouer jusqu’en septembre si la saison continue. C’est notre travail. Tant que nous savons que nous sommes sûrs de jouer et que c’est un environnement sûr pour les spectateurs, nous jouerons. La prochaine Coupe du monde aura lieu en novembre et décembre 2022, vous pouvez donc vraiment profiter de cette situation pour dire que nous terminerons la saison 2019-2020 plus tard, puis nous préparerons 2022 en commençant les deux prochaines saisons en hiver … ».