Wayne Rooney marque un penalty effronté à la 500e apparition en ligue alors que Derby tire sur les poursuivants de la promotion du championnat Fulham

Wayne Rooney a marqué son 500e match en carrière avec un but, mais ce n’était pas suffisant pour aider Derby à battre Fulham alors que les deux équipes jouaient un match nul 1-1 au Pride Park Stadium.

La légende de l’Angleterre a ouvert le score avec un délicieux penalty Panenka au début de la seconde moitié après que Tim Ream a manipulé dans la surface.

Rooney est entré sur la feuille de match lors de sa grande soirée mais le match a terminé le match nul

Cependant, un but du braconnier d’Aleksandar Mitrovic a assuré aux espoirs de promotion que Fulham gagnerait un point.

Les deux équipes auraient pu l’emporter dans les dernières minutes, avec le gardien de Fulham Marek Rodak réalisant deux superbes arrêts alors que Rooney menait Derby en avant.

Ce fut une soirée spéciale pour l’ancien attaquant d’Everton et de Manchester United, qui a joué un rôle plus offensif en l’absence de Duane Holmes blessé et a eu une grande influence sur le match.

Derby a bien commencé, forçant un corner tôt qui a été travaillé pour Tom Lawrence juste à l’extérieur de la surface mais son tir a dégagé le toit du stade.

Son prochain effort a été dévié derrière et, lorsque le coin de Rooney a été dégagé, l’ancien skipper anglais a retrouvé Lawrence mais son tir n’avait pas le pouvoir de déranger Rodak.

Fulham avait des périodes de possession mais Derby était plus menaçant et il avait besoin d’un arrêt intelligent de Rodak lorsque Rooney a trouvé Matt Clarke au poteau arrière avec un coup franc à la 23e minute.

Les visiteurs se sont rapprochés à deux reprises à la 29e minute lorsque Mitrovic n’a tout simplement pas réussi à se connecter avec un centre et, lorsque le ballon a été retourné, il s’est dirigé directement vers Ben Hamer.

Derby a menacé une fois de plus à la 36e minute quand Anthony Knockaert a été capturé et le tir bas de Lawrence depuis le bord de la zone a été superbement retourné par Rodak.

L’équipe locale est allée de l’avant à la 55e minute lorsque Fulham s’est mis en difficulté et Tim Ream a utilisé une main pour empêcher Martyn Waghorn de passer.

Rooney est intervenu et a froidement injecté un penalty de Panenka dans le filet alors que Rodak plongeait dans le mauvais sens.

Rooney a calmement lancé le penalty dans le filet

Fulham avait manqué d’urgence et ce n’était pas une surprise quand ils ont fait un double changement à la 65e minute, qui a payé six minutes plus tard.

Les deux sous-marins ont été impliqués avec Ivan Cavaleiro qui a traversé le bord de la boîte et, après que son tir ait été bloqué, Aboubakar Kamara a fouetté un centre que Mitrovic a volé devant Hamer à 12 mètres.

C’était le 22e but de Mitrovic de la saison

Bobby Decordova-Reid avait un tir dévié derrière et Cavaleiro a tiré avant que Derby ne soit sur le point de reprendre la tête à la 85e minute.

Florian Jozefzoon a traversé le ballon et Max Bird a frappé un tir cinglant que Rodak a sauvé avec brio.

Derby est revenu à nouveau et Rodak a réalisé un autre excellent arrêt pour récupérer un tir de Jack Marriott sur la ligne avant que Kevin McDonald ne bloque le suivi.

