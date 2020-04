Wayne Rooney se souvient du meilleur conseil qu’il ait jamais reçu de Sir Alex Ferguson à Manchester United

Le formidable Wayne Rooney de Manchester United a révélé que Sir Alex Ferguson lui avait dit d’arrêter de “travailler trop dur” alors qu’il transformait son approche de marquer des buts.

La polyvalence de Rooney lui a permis de jouer dans un certain nombre de rôles au cours de son passage de 13 ans à Old Trafford, mais le légendaire Écossais avait besoin de lui pour modifier ses méthodes au début de sa carrière dans United afin qu’il soit efficace dans le rôle n ° 9.

Wayne Rooney remporte cinq titres de Premier League et une Ligue des champions sous Sir Alex Ferguson

Rooney, qui a marqué 253 buts en 559 apparitions pour les Red Devils, a été invité par Ferguson à conserver son niveau d’énergie lorsqu’il jouait comme attaquant.

“Vous apprenez de petites choses en cours de route”, écrit Rooney dans sa chronique pour le Times.

«Le meilleur conseil que j’ai reçu était de Fergie. Il disait «tu travailles trop dur» et au début, je me suis dit: «Que veux-tu dire? N’est-ce pas ce que vous voulez? “

«Mais j’avais l’habitude d’essayer de courir aussi fort que possible pendant 90 minutes et au cours des dix dernières minutes d’être fatigué.

“Le manager voulait que ses attaquants restent un peu dans le tank, car cette chance de gagner un match pourrait ne pas arriver avant la 90e minute.”

Rooney, qui est actuellement entraîneur-joueur de l’équipe de championnat de Derby, a également révélé qu’il se concentrait sur les situations de tir lorsqu’il était fatigué.

«J’avais l’habitude de m’entraîner à finir quand j’étais fatigué», a-t-il expliqué.

«À la fin d’une séance d’entraînement, j’obtenais un gardien et Eric Steele, l’entraîneur des gardiens de but, et je fais cinq séries de six: un petit sprint puis un tir.

“Aux cinquième et sixième répétitions de chaque série, vous étiez à bout de souffle – et si vous apprenez à finir lorsque vous êtes fatigué, c’est tellement plus facile lorsque vous en avez l’occasion et que vous êtes normal.”

.