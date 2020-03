Wayne Rooney s’évade contre le gouvernement et les autorités pour avoir traité les footballeurs de «cobayes» pendant la pandémie de COVID-19

Wayne Rooney a exprimé sa déception envers le gouvernement et les autorités du football pour avoir traité les footballeurs comme des «cobayes» pendant la pandémie de coronavirus.

Tous les matchs de la Premier League anglaise, de la Ligue anglaise de football, de la Super League féminine et du Championnat féminin ont été reportés au 3 avril en raison de COVID-19.

Wayne Rooney critique ouvertement la façon dont la pandémie de coronavirus est gérée

Jeudi dernier seulement, le gouvernement a donné son feu vert pour que les événements sportifs se poursuivent, mais l’admission du patron d’Arsenal, Mikel Arteta, qu’il avait été testé positif, a conduit la Premier League à annoncer un jour plus tard que tous les matchs seraient suspendus jusqu’au début du mois prochain.

Et écrivant dans sa nouvelle chronique pour le Times, l’ancien capitaine de Manchester United et d’Angleterre Rooney a exprimé sa consternation au moment où il a fallu que le personnel concerné prenne la décision d’arrêter les procédures dans le football anglais.

Le skipper de Derby a écrit: «Pourquoi avons-nous attendu vendredi? Pourquoi a-t-il fallu que Mikel Arteta tombe malade pour que le match en Angleterre fasse la bonne chose?

«Pour les joueurs, le personnel et leurs familles, la semaine a été préoccupante – au cours de laquelle vous avez ressenti un manque de leadership de la part du gouvernement et de la FA et de la Premier League.

“Après la réunion d’urgence, la bonne décision a finalement été prise – jusque-là, on avait presque l’impression que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes.”

Rooney a également déclaré qu’il ne «pardonnerait jamais» aux parties susmentionnées si sa famille tombait malade à la suite de l’épidémie de COVID-19 – qui a déjà fait 6000 morts dans le monde.

Le manager d’Arsenal, Arteta, s’est montré positif pour COVID-19 la semaine dernière

«Je sais ce que je ressens. Si des membres de ma famille sont infectés par moi parce que j’ai dû jouer quand ce n’est pas sûr et qu’ils tombent gravement malades, je devrais réfléchir sérieusement à ne plus jamais jouer », a-t-il admis.

“Je ne pardonnerais jamais aux autorités.”

Avant une interdiction générale déclarée des grands rassemblements publics la semaine prochaine, le message du football continue d’être confus, de nombreux matches hors championnat se déroulant comme prévu ce week-end.

Rooney a déclaré qu’en forçant efficacement les ligues respectives à prendre leur propre décision, le Premier ministre Boris Johnson avait «esquivé» la question.

Il a ajouté qu’il pensait que l’argent était la clé de la réticence initiale des autorités à annuler.

“Le reste du sport – tennis, Formule 1, rugby, golf, football dans d’autres pays – fermait ses portes et on nous disait de continuer”, a ajouté Rooney.

“Je pense que beaucoup de footballeurs se demandaient:” Est-ce que cela a à voir avec l’argent impliqué dans cela? “”

Le coronavirus fait des ravages dans le monde du sport

Pendant ce temps, le président-directeur général de Darlington, David Johnston, craint qu’un arrêt prolongé du football à la suite de l’épidémie de coronavirus puisse plonger de nombreux clubs dans des difficultés financières.

L’affrontement de la Ligue nationale des Quakers Nord avec le Farsley Celtic s’est déroulé comme prévu samedi, malgré une grande partie du football en Angleterre annulée.

Il a dit: “Si vous regardez en dehors de la Premier League, des clubs de championnat et tout le long, regardez les comptes de n’importe quel club, c’est serré. C’est toujours serré pour chaque club.

«Particulièrement à notre niveau, l’argent est roi. Nous établissons des budgets au début de l’année et ils sont basés sur les revenus projetés.

«Nous avons des joueurs sous contrat donc ce sont des moments très intéressants.

“Heureusement, notre course en FA Cup cette année nous a donné une certaine protection contre cela, mais combien de temps dure-t-il? Nos joueurs sont normalement sous contrat pour 41 semaines, sous contrat jusqu’à fin avril.

“Nous avons des réserves de liquidités qui peuvent nous mener à bien, mais si cela continue pendant des mois et des mois et des mois jusqu’à Noël, alors ce sera serré.”

Le président de Sutton United détaille l’effet du coronavirus sur le football hors ligue

Le match de samedi, qui s’est terminé 4-2 contre le Farsley Celtic, a survécu après des discussions entre les clubs tard vendredi soir, mais Johnston n’est pas convaincu qu’il y en aura beaucoup plus dans un avenir immédiat.

Il a ajouté: «La chose la plus importante est la santé publique. C’est primordial et pendant que le gouvernement – ils ont des scientifiques là-bas – gère cette pandémie et nous suivrons leurs conseils jusqu’à ce que leurs conseils changent.

«Si nous avions eu des inquiétudes avec nos gens ici – nous avons discuté de la façon dont nous pourrions atténuer le risque pour nos bénévoles, pour nos tourniquets, pour notre personnel et aussi pour les deux équipes.

«Nous avons eu de longues conversations avec le conseil de Farsley et nous avons décidé de jouer le match. Il y a un certain nombre de matchs en cours dans la ligue, mais je pense que ce pourrait être le dernier depuis un certain temps. »

