Week-end All-Star de la NBA, March Madness et Sport (Other) le plus amusant à parier

Le cousin Sal est rejoint par le Dégénéré Trifecta pour passer en revue la santé de Harry, la victoire de Jon Jones et même une victoire inexcusable des Knicks (01:15), avant de donner les gagnants du Super Bowl LV (13:45), du tournoi NCAA (26 : 00), NBA All-Star Weekend (33:45) et le sport le plus amusant (en dehors des quatre grands) à parier / regarder (39:45). Ils terminent le spectacle avec leurs meilleurs paris qui incluent le Genesis Open de ce week-end et le combat du week-end prochain entre Deontay Wilder et Tyson Fury (48:45).

