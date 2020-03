Wembley n’est PAS transformé en lasagnes géantes pour nourrir la nation pendant la crise des coronavirus, confirme FA

Wembley ne sera pas transformé en un plat de lasagnes géant pour aider à nourrir la nation pendant l’épidémie de coronavirus, a confirmé la FA.

Un message vocal frauduleux sur WhatsApp est rapidement devenu viral au cours des deux derniers jours, affirmant que le ministère de la Défense était sur le point de réquisitionner le stade national pour cuisiner les plus grosses lasagnes du monde.

La FA a confirmé que Wembley ne se transformerait pas en une lasagne géante

Aussi bonkers que cela puisse paraître, beaucoup de gens le partageaient sur le service de messagerie.

L’audio a déclaré: «Ma sœur, le frère de son petit ami travaille pour le ministère de la Défense et l’une des choses qu’ils font pour préparer… est de fabriquer une énorme lasagne. Pour le moment, au moment où nous parlons, ils construisent les massives nappes de lasagnes.

«Ils mettent le chauffage souterrain à Wembley, ça va faire cuire les lasagnes, puis ils mettent le toit en travers et ça va recréer le four, et ensuite ce qu’ils vont faire c’est le soulever avec drones et couper de petites portions pour le déposer chez les gens. “

Clive Tyldesley commente le nettoyage de la salle de bain pour nous divertir pendant la panne de sport

Billy McLean, l’homme de 29 ans derrière le faux message, parodiait les masses de désinformation que nous voyons pendant la pandémie de coronavirus et montre avec quelle facilité les fausses nouvelles peuvent se propager.

McLean l’a partagé avec un groupe d’amis jeudi midi et en quelques heures, il lui avait été renvoyé après avoir été partagé à l’échelle mondiale.

Il a déclaré à The Guardian: «Ce n’était qu’une prise. Je l’ai envoyé au groupe de football, à ma mère et à la fille avec qui j’essaie de sortir.

«Il a fait le tour du groupe de football. Ensuite, des gens que je connais me l’ont transmis, sans savoir que c’était moi, ou me le faire parvenir en me demandant si je l’avais entendu. Les ex-petites amies sortaient des boiseries en me demandant si c’était moi. »

Et selon le Daily Mirror, les FA ont en fait déménagé pour confirmer que bien qu’ils soient au courant du clip, ils n’ont pas l’intention de transformer Wembley en lasagnes géantes.

