Wesley Sneijder a montré le côté permissif de l’entraîneur

Mis à jour le 07/05/2020 à 07:27

Jose Mourinho Il projette l’image d’un entraîneur strict qui ne négocie pas les problèmes liés à la bonne discipline de ses joueurs. Cependant, Wesley Sneijder Il a révélé dans une interview au journal The Mirror que le stratège portugais avait accordé certaines licences au personnel.

Selon les Néerlandais, «The Special One» savait que ses footballeurs buvaient ou fumaient. Le DT n’a pas puni le sien pour ces attitudes, au contraire, il a demandé plus d’engagement sur le terrain.

«Il savait bien nous gérer. Il nous a dit: « Je leur donne plus de liberté qu’avant, mais en retour je veux une meilleure équipe ». Pendant les matchs, il a tout exigé de nous, mais loin du terrain, il nous a donné beaucoup d’espace. Boire, fumer … Je suis sûr qu’il savait que nous faisions ces choses « , a confié Sneijder au journal anglais.

La méthode utilisée par Mourinho à l’Inter Milan, il semble avoir fonctionné à la lumière des résultats. Le Portugais, qui avait comme l’une de ses stars Sneijder, a levé les trophées pour la Serie A, la Coupe d’Italie et la Super Coupe et la Ligue des Champions.

«Mou» et Mario Balotelli

Wesley Sneijder a révélé que Mario Balotelli avait été l’un des footballeurs qui voulait se révéler à l’entraîneur actuel de Tottenham. L’ancien joueur du Real Madrid a détaillé un épisode entre le DT et l’attaquant.

« Mourinho Il nous a toujours protégés, mais vous ne pouvez pas lui faire défaut. Balotelli l’a essayé. Il était jeune et pensait qu’il savait tout. Quand Mourinho ne l’utilisait pas beaucoup, Mario est entré dans ma chambre un soir et m’a dit devant d’autres joueurs qu’il quittait la concentration parce qu’il voulait jouer plus « , a-t-il déclaré.

« Mourinho plus tard, il nous a dit que Balotelli ne serait pas le bienvenu jusqu’à ce qu’il s’excuse auprès de tout le personnel. Et Mario aussi. Tout allait bien à nouveau … ou du moins pensait-il. Lors de la finale de la Ligue des champions, il lui a dit de s’échauffer pendant 45 minutes, puis a permis à Materazzi de s’échauffer pendant cinq minutes. Materazzi est entré et Mario non. Mourinho a ses propres lois « , a-t-il conclu.

