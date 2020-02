West Brom arrimé par Nottingham Forest alors que Jake Livermore évite le carton rouge pour un tacle horrible

West Brom n’a pas réussi à étendre son avance en tête du championnat alors qu’il était tenu à un match nul 2-2 à domicile contre Nottingham Forest, mais le milieu de terrain de Baggies Jake Livermore a mené une vie charmante dans le match.

Livermore aurait facilement pu être expulsé pour un défi dangereux contre le défenseur des forêts Yuri Ribeiro – l’ancien homme de Tottenham et Hull réussissant en quelque sorte à éviter une réservation de l’arbitre Keith Stroud.

Les hôtes ont ensuite pris les devants avec une finition accomplie de Callum Robinson, mais le propre but de Kyle Bartley a vu les deux équipes égaliser à la pause.

Livermore a de nouveau été au centre des choses alors qu’il a joué un rôle clé dans le deuxième but de West Brom en tirant directement sur Tobias Figueiredo et que le ballon est entré dans son propre but, ceci peu de temps après que Forest se soit vu refuser un coup franc net lorsque Sammy Ameobi était déclenché par Livermore.

Mais les visiteurs ont creusé profondément et ont obtenu un point grâce à une superbe frappe de Matty Cash en temps d’arrêt.

Plus suit…

.