West Brom se rapproche de six points de Leeds et Fulham, tandis que Cardiff se rapproche des play-offs

West Bromwich Albion a déplacé six points d’avance en tête du classement du championnat après une victoire de 2-1 sur Reading.

Malgré un retard sur le penalty de George Puscas, les buts de Matheus Pereira et du capitaine Kyle Bartley ont mis un jour clair entre les hommes de Slaven Bilic et la meute itinérante.

Le capitaine Kyle Bartley a marqué le vainqueur pour West Brom

Fulham a été tenu à un match nul 1-1 par Millwall dans des circonstances controversées mercredi soir, car ils n’ont pas capitalisé sur le tirage de Leeds 24 heures plus tôt.

Cela ressemblait à de la voile pour les hommes de Scott Parker à The Den lorsque Aleksandr Mitrovic a frappé le centre de Joe Bryan à la troisième minute, mais il allait bientôt mal tourner.

Après avoir échoué dans un corner, le ballon a réussi à trouver son chemin vers Jon Dabi Bodvarsson en position de hors-jeu et il a poussé à la maison pour encenser les joueurs et les fans.

Bristol City s’est accroché pour remporter les trois points à domicile face au comté de Derby, bien qu’il ait failli laisser échapper trois buts.

Fulham a été exaspéré. Le but de Millwall a été autorisé à rester

Le match à Ashton Gate semblait mort et enterré après que Famra Diedhou ait ajouté un troisième après les frappes de Nakhi Well et Filip Benkovic, mais les Rams ont riposté par Martyn Waghorn.

Chris Martin a tapé à la maison dans la surface de réparation pour organiser une finale nerveuse, mais les Robins ont remporté la victoire à Ashton Gate.

Cardiff City est revenue dans la course aux éliminatoires avec une victoire éclatante sur la route à Huddersfield Town.

La rencontre entre les deux anciennes équipes de Premier League a été effectivement réglée en première mi-temps après une arrivée intelligente de Josh Murphy puis une frappe de Will Vaulks.

L’attaquant de Cardiff City Lee Tomlin a fait sensation contre Huddersfield

Callum Paterson a marqué à la 69e minute pour déplacer les Bluebirds à moins de quatre points des play-offs.

Cette position finale convoitée est détenue par Preston, qui a renforcé sa position dans le top six avec une victoire 1-0 à Stoke grâce à Alan Browne.

Le milieu de terrain a poussé à la maison après une bousculade de la bouche de but après un corner pour envoyer les supporters visiteurs derrière le but dans des ravissements au stade de bet365, avant que Tom Barkhuizen ne rende le résultat sûr avec 15 minutes restantes.

Luton a remporté une victoire surprise à domicile contre Sheffield mercredi lorsqu’un mélange défensif à l’arrière a été mis à profit par Harry Cornick, qui a croisé son partenaire en grève James Collins pour rentrer chez lui.

TABLE

Voici comment la table des championnats s’occupe des matchs en milieu de semaine

RÉSULTATS

Bristol City 3-2 Derby County

Huddersfield 0-3 Cardiff City

Luton Town 1-0 Sheffield mercredi

Millwall 1-1 Fulham

Lecture 1-2 West Brom

Stoke City 0-2 Preston

