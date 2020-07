HULL, ANGLETERRE – 09 NOVEMBRE: Jake Livermore de West Bromwich Albion marque un but pour le faire 0-1 lors du match de championnat Sky Bet entre Hull City et West Bromwich Albion au stade KCOM le 9 novembre 2019 à Hull, en Angleterre. (Photo par Adam Fradgley – AMA / WBA FC via .)

West Bromwich Albion accueille Hull City aux Hawthorns cet après-midi dans un match qui pourrait avoir de grandes implications à la fois pour la course à la promotion et la bataille de relégation.

West Bromwich Albion accueille Hull City dans un affrontement important pour les deux équipes

Beaucoup en jeu à l’approche de la fin de la saison

Avec une demi-douzaine de matches à disputer jusqu’à la fin de la saison de championnat, West Brom a de fortes chances de gagner une promotion en Premier League. Les Baggies ont passé presque toute la campagne dans les deux premières places et occupent actuellement la deuxième place derrière Leeds United.

Les deux premiers matchs de la reprise d’Albion ne se sont pas déroulés comme prévu, car ils n’ont récolté qu’un point et n’ont pas marqué de but dans les deux matchs. Cependant, ils ont retrouvé le chemin de la victoire mercredi soir avec une confortable victoire 3-0 sur Sheffield mercredi à Hillsborough.

D’un autre côté, Hull se retrouve en grand danger de relégation en Ligue 1. L’équipe de Grant McCann a connu une première moitié de saison réussie et traînait juste en dehors du top six en décembre, mais un effondrement horrible de la forme en 2020 les a plongés dans des ennuis.

La série de 13 matches de championnat des Tigers sans victoire – qui remonte au jour de l’An – s’est finalement terminée jeudi alors qu’ils battaient leurs rivaux de survie Middlesbrough 2-1 au stade KCOM. Le vainqueur du temps d’arrêt de Mallik Wilks a vu Hull se hisser au-dessus de Boro et hors de la zone de largage, et ils devront s’appuyer sur ce résultat s’ils souhaitent éviter la relégation au troisième niveau.

Réunion précédente

Lorsque ces deux équipes se sont rencontrées en novembre, les Baggies sont revenus de Humberside avec les trois points, alors qu’une frappe de Jake Livermore en première mi-temps a scellé une victoire 1-0.

Nouvelles de l’équipe

Le patron de West Brom, Slaven Bilic, disposerait d’une équipe presque entièrement en forme pour la visite des Tigres. Jonathan Leko et Nathan Ferguson sont les deux seuls joueurs sûrs de ne pas figurer, car les deux jeunes sont blessés à long terme.

Pendant ce temps, Hull pourrait être sans Herbie Kane et Callum Elder pour leur voyage dans les West Midlands, après que les deux aient été remplacés dans les 45 premières minutes du match de jeudi contre Middlesbrough. Le défenseur irlandais Sean McLoughlin pourrait être opéré à l’arrière gauche si Elder devait manquer.

Prédiction

Hull a fait preuve d’une grande détermination en venant de l’arrière pour vaincre Middlesbrough lors d’un match vital jeudi, et cela devrait leur donner une certaine conviction que la survie est réalisable.

Cependant, West Brom devrait en avoir assez pour vaincre les Tigres. Les Baggies n’ont perdu que six fois en championnat ce trimestre et ont été cliniques devant le but lors de leur victoire contre les Owls. Si Charlie Austin et Matheus Pereira bénéficient à nouveau d’un service décent, Hull pourrait avoir du mal.

Prédiction: West Bromwich Albion 2-1 Hull City

Photo principale

Intégrer à partir de .