West Ham interdira les fans à vie s’il est reconnu coupable d’abus homophobe lors du tirage au sort de Brighton

West Ham a annoncé qu’il remettrait des interdictions à vie à toute personne reconnue coupable d’abus homophobe lors du match nul 3-3 de samedi avec Brighton.

Les Hammers ont été hués du terrain du London Stadium après avoir laissé échapper deux buts d’avance contre Brighton, qui a marqué deux fois en quatre minutes pour égaliser tardivement.

Les tensions étaient fortes au London Stadium samedi

La police métropolitaine a procédé à trois arrestations ce jour-là, deux pour de prétendus incidents homophobes et une pour une agression contre un fan de Brighton.

Un porte-parole de Hammers a déclaré: «West Ham United est dégoûté d’entendre de prétendus incidents homophobes lors du match contre Brighton & Hove Albion.

«L’affaire est maintenant entre les mains de la police, mais toute personne reconnue coupable d’avoir agi de manière discriminatoire sera interdite à vie de [the] London Stadium et de voyager avec le club.

«Le club est sans équivoque dans sa position – nous avons une approche de tolérance zéro à toute forme de discrimination.

«L’égalité et la diversité sont au cœur du club de football et nous nous engageons à continuer de veiller à ce que tous ceux qui entrent [the] Le London Stadium est libre de regarder son équipe jouer au football dans un environnement inclusif. »

Le résultat a laissé West Ham dans la zone de relégation avec le côté de David Moyes à seulement un point de la sécurité.

L’Écossais n’a remporté qu’un seul de ses six premiers matchs depuis qu’il a été renommé entraîneur en décembre.

