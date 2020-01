West Ham joue à des jeux comme s’ils étaient des témoignages, dit Tony Cascarino après la sortie de la FA Cup à West Brom

Tony Cascarino a claqué la sortie de West Ham de la FA Cup à West Brom samedi.

Les Hammers ont été éliminés de la compétition au quatrième tour grâce à la grève précoce de Conor Townsend pour le club de championnat.

West Ham de David Moyes affrontera Liverpool à deux reprises et Man City le mois prochain

C’était la troisième fois consécutive que West Ham subissait des sorties de la FA Cup pour réduire l’opposition à la ligue après des bouleversements précédents contre l’AFC Wimbledon et Wigan.

La défaite à domicile contre West Brom a mis la pression sur le patron des Hammers, David Moyes, qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs en charge.

Cascarino a affirmé que West Ham jouait «comme une équipe de témoignage» contre les Baggies.

Il a déclaré dimanche au Week-end Sports Breakfast: «L’une des pires choses que vous pouvez dire sur une équipe, c’est quand elle joue à des jeux comme des témoignages.

“C’est ce que j’ai vu hier. Regarder une équipe jouer comme un témoignage [side], pas un match nul de la FA Cup, pas un match de Premier League, ils jouaient comme une équipe témoin.

“Ils ont été coupables de West Ham, et beaucoup de joueurs ici en ce moment particulier ont joué des matchs de coupe contre une opposition plus faible au cours des années et ont été battus.”

Mark Noble a raté une chance à couper le souffle de gagner à West Ham une reprise de quatrième ronde de la FA Cup tard le

Cela ne sera pas plus facile pour West Ham, qui accueille mercredi le leader invaincu de la Premier League, Liverpool.

Les Hammers ne sont hors de la zone de relégation qu’en raison de la différence de buts, cependant, une lourde perte pour les hommes de Jurgen Klopp pourrait les voir tomber dans les trois derniers.

Moyes a admis que ses joueurs ne marquaient pas suffisamment de buts, malgré le fait que le club ait dépensé 45 millions de livres sterling pour Sébastien Haller l’été dernier, et souhaite que son équipe devienne plus difficile à battre.

Il a déclaré: «Je suis venu avec le même problème la dernière fois, nous étions dans une position difficile et cela n’a pas changé.

«Ce que je dois faire, c’est trouver quelque chose qui puisse nous inspirer. Par exemple, la dernière fois que Marko Arnautovic nous a donné l’inspiration, quelqu’un qui pouvait marquer, avec qui nous pouvions jouer derrière. Il nous a donné un coureur, quelque chose de différent.

«Mais la seule chose que vous devez être est difficile à battre. Si vous n’êtes pas difficile à battre, l’autre équipe trouvera des occasions de marquer contre nous.

“Pour le moment, nous ne semblons pas nécessairement avoir des tas de buts, nous devons donc trouver un moyen d’être beaucoup plus difficile à battre en ce moment, et nous étions trop faciles à affronter.”

.