West Ham se rapproche de Fernandes, Tottenham embauché pour signer Zaha, les plans de transfert de Manchester United révélés

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de jeudi et en ligne…

West Ham a conclu un accord de principe pour signer l’objectif de Chelsea Gedson Fernandes sur un prêt de 18 mois de Benfica. Les Bleus auraient également déposé une offre de prêt pour le milieu de terrain de 20 ans, mais il est maintenant rapporté que les Hammers ont remporté la course. Invité à confirmer si un accord avait été conclu, le patron de West Ham, David Moyes, a déclaré: «Peut-être que quelque chose a été fait, mais je ne peux pas le confirmer pour le moment. C’est un jeune joueur avec un potentiel, probablement plus pour l’avenir. ” (Sky Sports)

Tim Sherwood dit que la cible de Tottenham, Wilfried Zaha ne vaut pas 80 millions de livres sterling, mais pense que les Spurs pourraient le signer de toute façon. S’exprimant lors du petit déjeuner sportif Alan Brazil, l’ancien joueur et manager de Tottenham a déclaré: «Tout le monde voudrait Zaha… mais pour 80 millions de livres sterling, je ne suis pas sûr que tout le monde voudrait Zaha. Certes, Daniel Levy ne serait pas à ce prix et à cet âge. C’est un bon joueur, nous le savons tous. Tout dépend de la philosophie actuelle du club, qu’ils cherchent à faire passer leurs jeunes joueurs ou qu’ils dépensent pour gagner. »- HISTOIRE COMPLÈTE

. – .

Zaha a été lié à plusieurs clubs de Premier League

Ole Gunnar Solskjaer veut six nouvelles signatures au cours des deux prochaines fenêtres de transfert pour ramener Manchester United à son ancienne gloire. Les Red Devils complotent une refonte de toute leur équipe en 2020 après une saison jonchée de nouveaux points bas, la dernière en date étant une défaite 3-1 contre Manchester City à Old Trafford. Et Solskjaer estime qu’il faudra six nouvelles signatures d’ici à l’été pour résoudre le problème. – HISTOIRE COMPLÈTE

Manchester United a décidé de ne pas signer Christian Eriksen ce mois-ci. Aucune offre n’a été soumise par les Red Devils malgré les informations faisant état d’un déménagement de 20 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Spurs, qui souhaite quitter le nord de Londres. Eriksen est hors contrat à la fin de la saison et a également été lié à l’Internazionale de Milan. (Sky Sports)

. – .

Christian Eriksen devrait quitter les Spurs en 2020

Gareth Bale ne quittera pas le Real Madrid en janvier et il est également “très peu probable” de quitter le club cet été, selon son agent. Jonathan Barnett a abordé les points d’interrogation sur l’avenir de Bale en disant que son client – qui est sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2022 – restera au Bernabeu. Bale était sur le point de partir pour la Chine l’été dernier, tandis que l’international gallois était également fortement lié à un retour en Premier League. (ESPN)

Tottenham est devenu le dernier club à manifester son intérêt pour la signature de Krzysztof Piatek lors de la fenêtre de transfert de janvier. Piatek, l’attaquant polonais, pourrait quitter Milan ce mois-ci après le retour de Zlatan Ibrahimovic au San Siro en transfert gratuit. Les Spurs ont intensifié leur poursuite de Piatek après la confirmation de la blessure aux ischio-jambiers de Harry Kane, qui devrait garder le capitaine anglais sur la touche pendant un certain temps sans date de retour fixée par le club du nord de Londres. – HISTOIRE COMPLÈTE

.

Piatek a marqué 30 buts la saison dernière mais n’a trouvé l’arrière du filet que quatre fois jusqu’à présent ce trimestre

Jack Grealish serait parfait pour Manchester United, estime Neil Warnock. “Si Villa tombe en panne, je pense qu’il est assez bon pour être un joueur de Man United”, a déclaré l’ancien patron de Cardiff. “[James] Maddison est le joueur le plus complet en ce qui concerne le box-to-box mais je pense que Jack vous donne juste un peu plus de magie spéciale dans le dernier tiers. C’est pourquoi je parle de Man United – il est ce genre de joueur. Comme quoi [Eric] Cantona a joué pour Man United, je pense qu’il s’y pavanerait. »- HISTOIRE COMPLÈTE

Moussa Dembele a été regardé par Manchester United et Chelsea mercredi soir, et les éclaireurs des clubs de Premier League ont vu l’attaquant de Lyon marquer lors de leur victoire 3-1 en Coupe de France. Chelsea, qui avait rejeté une offre pour le joueur de 23 ans la semaine dernière, est toujours enthousiaste. Frank Lampard recherche quelqu’un pour aider son équipe à marquer plus de buts et à alléger le fardeau de Tammy Abraham. (Courrier)

James Maddison est clairement talentueux, mais Jack Grealish est en feu! »- Ally McCoist choisit le capitaine d’Aston Villa contre l’as Leicester

Arsenal a soumis une offre de choc pour signer Edinson Cavani. Les Gunners se battent contre Man United pour l’attaque du PSG, les deux clubs présentant des offres. L’Atletico Madrid et l’Inter aiment également le joueur de 32 ans, qui devient agent libre à la fin de la saison à l’expiration de son contrat à Paris. De plus, Chelsea a été lié à Cavani plus tôt cette semaine, mais ne semble pas avoir encore soumis d’offre pour lui. (Métro)

.