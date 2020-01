West Ham va-t-il signer à nouveau Dimitri Payet? Un fan furieux de West Ham promet de boycotter le club si les propriétaires de clowns achèvent le transfert de choc

Un fan de West Ham a promis de déchirer son abonnement et de commencer à soutenir Billericay Town si les Hammers ramènent Dimitri Payet au London Stadium.

Wayne the Hammer était absolument furieux des rapports étonnants émanant de France affirmant que le club de l’est de Londres avait manifesté son intérêt pour la signature de son ancienne star.

Payet était un énorme succès et un favori insistant des fans lorsqu’il a rejoint West Ham en 2015 pour 10 millions de livres sterling. Il a été le meilleur buteur des Hammers et a contribué à leur septième place en qualification pour la Premier League et la Ligue Europa.

Dimitri Payet a réussi 15 buts et 23 passes en 60 matchs avec West Ham

Mais les choses ont tourné au vinaigre pour l’attaquant français lors de sa deuxième saison et il est parti six mois seulement après le déplacement du stade du club, au milieu d’une flambée de haine des fans sur son souhait de quitter et de revenir en Ligue 1.

Il est retourné à Marseille pour plus du double des frais de transfert [£25m], où il a depuis marqué 29 buts en 121 matchs.

Mais maintenant, L’Equipe affirme que les chefs de West Ham veulent qu’il revienne pour sauver leur saison avant une autre bataille de relégation en Premier League – après leur défaite 4-1 contre Leicester.

Les propriétaires David Gold et David Sullivan peuvent penser que la signature serait populaire auprès des supporters et les aiderait à se remettre sur le côté, étant donné la façon dont Payet a éclairé le terrain lors de son précédent passage.

Mais il semble que cela puisse avoir l’effet inverse, comme Wayne l’a expliqué lors du Alan Brazil Sports Breakfast…

“Je suis détenteur d’un abonnement et je jure que s’il finit par revenir, je n’y retournerai plus jamais”, a-t-il déclaré. «Je le ressens fortement.

«Je vais aller à Billericay Town un samedi pour les regarder, je le ferai vraiment.

La relation des propriétaires de West Ham avec les partisans de Hammers a atteint un point de rupture – avec une manifestation qui a eu lieu le week-end dernier

«West Ham est 18e dans la liste Deloitte des clubs de football les plus riches du monde, mais si nous devons aller dans ce genre de longueur pour ramener Payet, c’est une blague absolue, c’est une honte.

“Il ne met même pas le feu à la ligue française!

«Je ne sais pas où ils pensent qu’ils vont ensuite. Je serais ravi de participer à l’une de leurs réunions du conseil d’administration pour entendre ce que ces clowns ont à dire.

“C’est incroyable.”

Le supporter de West Ham, journaliste de talkSPORT et «bon ami» de nombreux footballeurs, Ian «The Moose» Abrahams, n’a pas non plus été impressionné par les rumeurs de transfert.

Et il a décrit le retour de West Ham pour Payet comme «comme inviter quelqu’un avec qui votre femme a triché dans votre maison!»

Des milliers de fans de West Ham United se réunissent à l’extérieur du stade de Londres pour protester pacifiquement avant le match d’Everton

The Moose a déclaré: «C’est un gars qui a fait la grève; il a décidé qu’il ne voulait pas jouer pour West Ham puis il est parti, et maintenant West Ham pense qu’il est la réponse?

“Êtes-vous vraiment en train de me dire qu’il n’y a pas d’autre footballeur sur la planète qui ne pourrait pas aider West Ham à sortir des ennuis?

«Il n’y a aucun moyen que Payet, s’il revient, maintienne West Ham. Ce n’est pas un joueur défensif, il ne revient pas en arrière et n’aide pas.

“Et depuis son déménagement en France, je n’ai pas reçu d’informations de l’autre côté de la chaîne selon lesquelles il le déchirerait semaine après semaine en Ligue 1.”

Écoutez le fan de Wayne the West Ham sur talkSPORT IN FULL ci-dessus!

