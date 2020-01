West Ham veut le milieu de terrain de Chelsea Barkley, l’offre Mertens d’Arsenal, Fernandes à Man Utd

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de jeudi et en ligne…

Bruno Fernandes suivra le match de Manchester United à Liverpool dimanche avant de signer pour les Red Devils. Fernandes est prêt à jouer son match d’adieu pour le Sporting vendredi et achèvera ensuite son déménagement à Old Trafford dans un accord qui pourrait atteindre 65 millions de livres sterling. HISTOIRE COMPLÈTE

West Ham prévoit une offre de prêt pour le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley, qui a joué sous le patron des Hammers David Moyes à Everton. L’international anglais a perdu sa place dans le XI des Blues à peine revenu d’une blessure. Daily Mirror

.

Barkley pourrait-il retrouver David Moyes?

Liverpool prépare une énorme offre record pour le Bayer Leverkusen wonderkid Kai Havertz. Le joueur de 20 ans a déjà 126 apparitions en première équipe pour Leverkusen depuis ses débuts en 2016. Les Reds devraient dépenser plus de 100 millions de livres sterling pour l’atterrir. HISTOIRE COMPLÈTE

L’Inter Milan a convenu de conditions personnelles avec Christian Eriksen concernant un déménagement permanent ce mois-ci. Cependant, les Spurs veulent que la Serie A double son offre de 8,5 millions de livres sterling pour conclure un accord. Spurs a finalisé la signature du prêt du milieu de terrain portugais Gedson Fernandes plus tôt cette semaine. Calciomercato

Thomas Muller utilise les intérêts déclarés de Manchester United pour tenter de décrocher un nouveau contrat avec le Bayern Munich. L’accord allemand expire en juin 2021 et il semble que le joueur de 30 ans pourrait bientôt quitter l’Allianz. Mais Kevin Hatchard pense que Muller n’a pas l’intention de quitter le Bayern. HISTOIRE COMPLÈTE

Dries Mertens et son entourage auraient “évalué” une offre d’Arsenal. L’attaquant de Napoli n’a plus de contrat cet été et est en mesure de parler à d’autres clubs européens intéressés à ce stade. Corriere del Mezzogiorno

. – .

Mertens devient joueur autonome en fin de saison

Tottenham devra faire face à la concurrence de Séville alors qu’ils tentent d’atterrir l’attaquant milanais Krzysztof Piatek. Les Spurs sont à la recherche d’un attaquant après la déchirure des ischio-jambiers de Harry Kane et l’international polonais a été lié à un mouvement. Courrier quotidien

Liverpool a déclaré à Xherdan Shaqiri qu’il n’était pas à vendre en janvier. Il y avait des suggestions que l’international suisse pourrait laisser Anfield dans cette fenêtre de transfert avec Rome et Milan intéressés, mais le club a tenu bon jusqu’à l’été au moins. Daily Mirror

Le capitaine de Manchester United, Ashley Young, veut toujours rejoindre l’Inter même s’ils signent l’arrière gauche de Roma Leonardo Spinazzola. L’Inter s’apprête à débarquer Spinazzola en échange direct avec l’ailier Matteo Politano, ce qui pourrait mettre en danger le déplacement de l’Anglais en Italie. Le soleil

Arsenal a changé ses plans après avoir signé la star du Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa en raison des blessures de Sead Kolasinac et Kieran Tierney. Ils prévoyaient de l’emmener gratuitement en été mais pourraient maintenant être prêts à débourser 6 millions de livres sterling en janvier. Le soleil

DERNIER

Un choc de 50 millions de livres sterling pour les Spurs, Fernandes à Anfield, bouée de sauvetage pour le paria d’Arsenal

DERNIER

Liverpool News: Un transfert de 125 millions d’euros est envisagé, “impossible” pour les Reds de perdre la Premier League

DERNIER

Arsenal Transfer News Live: Battling Spurs for ace, candidature revendiquée, 26 millions de livres sterling pour des négociations de signature

SURCHARGE

Ole a fait une “ énorme erreur ” en jouant “ brûlé ” Rashford devant Liverpool vs United

DERNIER

Man United news live: Fernandes déménage “presque certain”, Muller “en utilisant” Red Devils

commuté

Kante a quitté l’équipe de l’année alors que l’UEFA change de formation pour inclure Ronaldo

leur tirant dessus

Arsenal offre d’acheter deux défenseurs et un pourrait être signé pour seulement 6 millions de livres sterling

SOUTIEN

«Il faut faire quelque chose» – Les Rangers et les légendes celtiques soutiennent l’interdiction de la tête de la SFA

Arsenal officialise son intérêt pour Bruno Guimaraes ce mois-ci malgré les informations selon lesquelles il ferait plutôt une offre pour lui cet été. Les Gunners devraient offrir environ 26 millions de livres sterling à Guimaraes, qui est également surveillé par Chelsea. Objectif

Eddie Nketiah serait resté à Arsenal après des entretiens avec Mikel Arteta. L’attaquant a été rappelé de son prêt avec Leeds United et on s’attendait à ce qu’il aille ailleurs pour la deuxième moitié de la saison, Bristol City étant censé avoir été le favori pour l’atterrir. Sky Sports

.