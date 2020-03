«Westworld», S3E2: «The Winter Line»

HBO

David et Danny sont rejoints par Andrew Gruttadaro pour décomposer l’épisode 2

Nous donnons nos réactions immédiates à la saison 3, épisode 2 de Westworld de HBO. L’émission a-t-elle perturbé le concept de réalité? Parmi les acteurs qui restent, qui pouvons-nous croire être humain? Plus: un résumé ligne par ligne des événements et une discussion sur la façon dont la saison 3 a jusqu’à présent été plus digeste que la saison 2.

Hôtes: David Shoemaker et Danny Heifetz

Invité: Andrew Gruttadaro

Souscrire: Spotify / Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS