“Westworld” Saison 3 et les problèmes avec les robots à la télévision

La bande-annonce de la saison 3 de Westworld est sortie aujourd’hui et le spectacle semble plus de science-fiction et plus cher que jamais (5:41). Better Call Saul est de retour dimanche soir avec son avant-dernière saison. C’est un spectacle que nous avons adoré, quitté et que nous sommes revenus à aimer (18:56) De plus, Andy s’assoit avec son ami de longue date Chris Carraba, chanteur principal de Dashboard Confessional, pour réfléchir sur sa carrière (24:43) et l’héritage de la musique emo (1:03:08).

