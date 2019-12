Wigan au bas du championnat alors qu'ils maintiennent Blackburn pour un match nul et vierge

Wigan a grimpé du bas du championnat en tenant Blackburn Rovers à un match nul 0-0 à Ewood Park.

Les gardiens de but Christian Walton et Jamie Jones ont tous deux effectué de superbes arrêts tard pour garder les équipes sans but.

. – .

Antonee Robinson se détourne de Ryan Nyambe

Wigan a bien commencé le match et semblait loin d'un côté en difficulté, Gavin Massey mettant des balles dangereuses dans la surface.

Josh Windass a battu son homme à la 23e minute et a tiré le ballon en face du but, mais aucun coéquipier n'a pu y arriver à la fin.

Les deux équipes se sont inclinées 0-0 à la pause, mais le patron de Blackburn, Tony Mowbray, n'aurait pas été satisfait des performances qu'il a vues.

La conversation de l'équipe à la mi-temps semblait avoir fonctionné alors que l'équipe locale commençait à mieux se connecter et à créer des opportunités.

À la 53e minute, Danny Graham a rencontré le centre de Bradley Dack mais Wigan a réussi à dégager.

. – .

Bradley Dack a été blessé au genou

À l'autre bout, Windass a réussi un tir franc au but à dix mètres mais a flambé au-dessus de la barre et cela n'aurait pas compté de toute façon parce que le coup de sifflet avait déjà disparu.

Blackburn a ensuite perdu Bradley Dack à une méchante blessure au genou alors qu'il descendait en criant à l'agonie.

En 60 secondes, Ryan Nyambe a failli donner à Wigan une chance au but lorsque sa mauvaise passe arrière a été presque interceptée.

Danny Graham est ensuite remonté de l'autre côté et a frappé la barre transversale depuis le centre de Lewis Holtby.

erreur de débutant

Ian Holloway pense qu'Arsenal a fait une erreur en engageant Mikel Arteta

cibles

Tony Cascarino soutient Everton pour signer deux attaquants pour Carlo Ancelotti

déclaration

L'enquête sur les allégations d'abus racial de Rudiger n'est pas concluante jusqu'à présent

sur la cible

Meilleur buteur en 2019: Messi, Mbappe et Sterling en tête du tireur d'élite européen

nommé

Steve Round révèle comment Mikel Arteta l'a convaincu de rejoindre le personnel d'Arsenal

mise à jour

Un fan de Chelsea arrêté pour avoir prétendument abusé racialement de Heung-min Son

dernier

Liverpool transfère l'actualité en direct: Mbappe au plus tard, la star de Lille veut rejoindre les Reds à l'avenir

PEP TALK

Pep Guardiola fait le point sur les blessures à Man City et parle du calendrier de Noël

Christian Walton a gardé Rovers dans le jeu avec deux excellents arrêts en l'espace de deux minutes.

Le premier était un tir magnifique de Sam Morsy et le second une tête de Cedric Kipre à bout portant.

C’était au tour du gardien de Wigan Jamie Jones de garder son camp alors qu’il effectuait deux bons arrêts successifs pour empêcher Blackburn de rester.

Jones a ensuite sauvé en bas à sa gauche d'un tir féroce de Lewis Holtby à la deuxième minute du temps additionnel alors que le match se terminait 0-0.

.