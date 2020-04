“Wildcats” est un mauvais film de football, mais nous pouvons encore en tirer des leçons

Pour commencer, il est important de noter que Wildcats est un film assez merdique. Comment échangez-vous le développement d’un personnage inexistant, un racisme prolifique et un complot totalement prévisible? Autrement dit, vous ne pouvez pas.

Alors, pourquoi prendre la peine d’en parler ou d’y penser? Eh bien, si vous êtes un finaliste de Woody Harrelson et / ou Wesley Snipes, Wildcats marque ses deux débuts sur grand écran. Et mis à part le fait que ce n’est pas l’un des nombreux films centrés sur la relation des femmes avec le football (le sujet que j’ai choisi d’explorer cette semaine), il y a quelques leçons à tirer de son bêtise.

D’abord et avant tout, comment ne pas parler de race. Wildcats est le trope sauveur blanc incontournable dans sa forme la plus superficielle. Molly McGrath veut entraîner le football, pas les pistes de filles (dont elle parle avec une grimace normalement réservée à la nourriture pourrie, un autre problème). Lorsqu’elle demande à occuper un créneau de coaching JV ouvert à l’école où elle travaille, l’entraîneur-chef négocie à la place un poste d’entraîneur-chef pour elle du mauvais côté proverbial des pistes.

Tout le monde s’inquiète: comment cette dame blanche aux yeux écarquillés (McGrath est interprétée par Goldie Hawn, après tout) va-t-elle s’en sortir au Central High School délabré? Presque tous les stéréotypes racistes sont employés sans vergogne, depuis l’apparence du quartier (combats dans les rues, immeubles en ruine) jusqu’aux joueurs eux-mêmes. Le personnage de Snipes est une caricature embarrassante d’un lothario qui parle sans cesse de la taille de son pénis, les joueurs hispaniques ne parlent pas anglais et le quart star, Bird (ils ne pouvaient penser à aucun autre surnom?), Est un arnaqueur que seul McGrath peut «sauver» d’une vie de crime. Dans une scène, par exemple, elle s’est enfoncée par inadvertance dans un cambriolage aux côtés de Bird et de ses amis. Alors qu’ils se cachent de la police dans une benne à ordures, McGrath menace de crier s’il n’accepte pas de se joindre à l’équipe – un code grotesque pour avoir violé faussement un viol. Ils savent tous les deux, tout comme le public, quels seraient les résultats de cette rencontre.

Alors, qu’est-ce que McGrath propose réellement à ses frais? Le film ne rend pas vraiment cela explicite. Les Wildcats ont finalement battu son ancienne école pour remporter le championnat (surprise) avec un autre touché de départ – la conclusion de presque tous les matchs du film.

Sa camaraderie avec l’équipe ne s’étend pas beaucoup plus loin que la scène où elle gagne enfin leur respect en pariant qu’elle peut les survivre sur la piste et en les appelant chattes quand elle le fait (ha, ha). Cela devient leur blague intérieure; l’équipe lui donne finalement un chronomètre gravé du message: «Coach, nous vous devons. L’amour de vos chattes. ” Ce qu’ils doivent exactement à McGrath n’est pas clair, car son coaching et son mentorat réels ne sont pas représentés dans le film une fois qu’elle a fait coopérer l’équipe. Pour une raison quelconque (racisme), le simple fait de se montrer mérite des éloges.

McGrath menant un discours d’encouragement dans les Wildcats.





Wildcats / Warner Bros.

La partie la plus honnête des Wildcats est que presque partout où elle va, McGrath est soit harcelée sexuellement, avec condescendance ou les deux. Elle l’obtient de tous les côtés: les joueurs la tourmentent sans fin, l’entraîneur de son ancienne école a une vendetta presque sans fondement contre elle (parce qu’elle l’a battu au racquetball, peut-être?), Son ex-mari la poursuit pour la garde totale de leurs deux ses filles et son avocat spécialisé dans le divorce lui disent de ne pas être dramatiques (Note aux hommes: ne faites jamais ça!). Sa non-réponse à la mort par un million de micro-agressions pourrait être la seule chose réaliste à propos du film. Mais c’est un moment d’apprentissage sur ce à quoi les femmes du football sont confrontées uniquement dans la mesure où c’est un moment d’apprentissage sur le genre de sexisme quotidien auquel les femmes sont confrontées depuis toujours.

Le seul homme qui traite McGrath comme une personne est le directeur du Central High School, joué par la légendaire Nipsey Russell. «Dan Darnell [the coach at McGrath’s former school] m’a dit que vous étiez imminemment qualifié “, a déclaré Edwards à McGrath lorsqu’elle se présente au Central. «Il m’a aussi dit que c’était votre rêve de vie d’entraîner le football. Si vous aviez appris que vous aviez chié dans ce travail, pensez-vous que quelqu’un vous offrirait une autre chance? » C’est dur, mais ils savent tous les deux qu’il a raison.

Wildcats a deux bonnes scènes. Lorsque l’ex-mari de McGrath lui dit qu’il poursuit en justice pour une garde totale, elle se lance dans un monologue mémorable sur la façon dont elle a longtemps été la seule à prendre soin des enfants – même lorsqu’ils étaient encore ensemble. “Ne me dites pas que j’ai perdu mon emprise sur la réalité!” Dit McGrath. «Je ne peux pas perdre mon emprise sur la réalité. Je suis submergé ici en réalité! ” (Bien sûr, sa réponse est de l’appeler dramatique.)

Plus tôt dans le film, l’équipe est chez McGrath pour célébrer une victoire. Cela devient assez bruyant et au moment où son ex se présente pour ramasser les enfants, une échauffourée mineure éclate. L’ex se met à crier après tout le monde, et quand Edwards demande ce qui se passe, il se retourne et frappe Edwards au visage.

“Je suis désolé, je pensais que vous étiez l’un d’eux”, dit-il. «Je le suis», répond Edwards avec un sourire triste. C’est la déclaration la plus convaincante de tout le film.