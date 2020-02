Williams a «cassé» Gerard Piqué dans une course et le culé est blessé | Club athlétique

Gerard Piqué a dû être remplacé dans les dernières minutes de l’Athletic – Barcelone de la Copa del Rey après avoir été blessé dans une course avec Iñaki Williams dans lequel le joueur de l’équipe basque l’a représenté. Quelques minutes après avoir été convalescent sur le terrain, il a fini par demander le changement pour une prétendue rupture musculaire.

Tout s’est passé un peu plus de dix minutes avant la fin du match. Là Iñiaki Williams Il a défié Piqué à une vitesse qu’il a dépassée sur la droite et plus tard, le joueur de Barcelone a tenté en vain d’attraper le footballeur basque qui a fini par profiter du jeu. Cela ne s’est pas terminé dans le but mais avec une blessure à Piqué. De plus, l’image de Piqué au pied de Williams est devenu viral dans les réseaux sociaux.