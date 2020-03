Willian a reçu la permission de retourner au Brésil par Chelsea en congé de compassion au milieu de la crise des coronavirus

Chelsea a autorisé Willian à retourner dans son Brésil natal.

L’ailier, 31 ans, a soumis une demande pour rejoindre sa femme et ses filles au milieu de la crise mondiale des coronavirus.

. – .

Ce n’est pas clair quand Willian reviendra

Le club a examiné son appel pour des motifs de compassion et lui a accordé un congé, rapporte le Daily Telegraph.

On ne sait pas exactement combien de temps il sera autorisé à partir, mais Willian est toujours un élément clé de l’équipe et devrait revenir dans beaucoup de temps pour se préparer pour la saison, si elle devait reprendre.

Il est peu probable que cela se produise bientôt, le Royaume-Uni étant actuellement dans un lock-out de trois semaines.

La saison de Premier League ne reprendra que le 30 avril au plus tôt, bien que les rapports du week-end suggèrent qu’une reprise en juin soit l’objectif.

. – .

Le contrat des Willians à Stamford Bridge expire cet été

Cependant, tous les clubs auront besoin d’au moins deux à trois semaines pour retrouver leur forme si et quand ils obtiennent l’approbation des pouvoirs en place.

Le rapport ajoute que Chelsea examinera les demandes des stars étrangères de rapatrier au cas par cas.

Willian est avec Chelsea depuis 2013 et n’a plus de contrat en juin, cependant, il a déclaré qu’il continuerait l’été si nécessaire par fidélité au club.

Son coéquipier Callum Hudson-Odoi a reçu un diagnostic de coronavirus il y a deux semaines, ce qui a entraîné la fermeture de la base d’entraînement des Blues à Surrey.

Hudson-Odoi a fait une reprise complète depuis.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

.