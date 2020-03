Willian et Ross Barkley frappent comme une excellente brise de Chelsea devant Liverpool pour atteindre les quarts de finale de la FA Cup

Le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalga a rappelé un superbe triple arrêt alors que les frappes de Willian et Ross Barkley ont condamné Liverpool à une troisième défaite en quatre matches.

Le coup de poing sous le feu Kepa a saisi l’occasion de réaffirmer sa valeur au patron Frank Lampard alors que Chelsea luttait pour une belle victoire de 2-0 en FA Cup au cinquième tour à Stamford Bridge.

Barkley a marqué un superbe but en solo alors que Chelsea battait Liverpool

Il y a seulement deux semaines, Liverpool, leader de la Premier League en fuite, avait perdu deux fois en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Avance rapide de 14 jours et les Reds de Jurgen Klopp ont renoncé à leur forme rampante, avec une défaite à l’Atletico Madrid, un 3-0 à Watford et maintenant ce coup dur dans l’ouest de Londres.

Liverpool possède toujours une avance de 22 points en Premier League sur Manchester City, deuxième, avec un premier titre de premier plan en 30 ans sans doute une simple formalité.

Mais il ne fait aucun doute non plus que l’exigeant Klopp sera furieux avec cette forme chancelante.

Chelsea a émergé de dignes gagnants pour se qualifier pour les quarts de finale mais a dû compter un nombre de blessures sans cesse croissant, avec Mateo Kovacic et Willian les dernières stars de Stamford Bridge pour résoudre les problèmes.

Le manager Lampard sera énormément stimulé, cependant, par un virage virtuose du milieu de terrain écossais de 18 ans, Billy Gilmour.

La sensation de l’adolescent méritait plus que son inclusion dans une performance d’équilibre et de maturité, creusant sa défense aussi souvent que le tueur de fils passe.

Chelsea pourrait désormais affronter Everton lors de l’affrontement de Premier League dimanche à Stamford Bridge, manquant jusqu’à neuf stars de première ligne.

Le milieu de terrain des Blues pourrait être étiré à la limite, avec N’Golo Kante soignant un problème d’adducteur et Ruben Loftus-Cheek un long coup de départ pour commencer à chercher la forme physique après la chirurgie d’Achille en mai, tandis que Jorginho est suspendu.

Ajoutez des doutes continus sur Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Tammy Abraham et Andreas Christensen et les problèmes de personnel de Chelsea sont en augmentation.

Chelsea s’est battu pour prendre une avance de 1-0 à la mi-temps, avec la résurgence de Kepa qui a maintenu les Bleus à flot.

Le buteur rappelé en Espagne a refusé Mane très tôt avant que l’attaquant sénégalais ne parvienne pas à se connecter avec le centre de Divock Origi.

Kurt Zouma a réussi une belle récupération pour contrecarrer Mane, qui était apparu clairement et loin, mais Chelsea a ensuite frappé, en sautant sur la rare erreur des Reds qui se jouait à l’arrière.

Willian avait à peine fini de se donner des coups de pied pour avoir tiré droit sur Adrian quand il a retrouvé le ballon à ses pieds sur le bord de la zone de Liverpool.

La passe lâche de Joe Gomez avait Fabinho à bout de souffle et le milieu de terrain brésilien ne pouvait que désespérément carrer – provoquant par inadvertance son compatriote.

Willian a saisi le cadeau et a stoppé une autre frappe au but, et une autre directement dans la gorge d’Adrian. Le gardien espagnol de 33 ans aurait dû sauver facilement, mais n’a pu que tâtonner le ballon dans le filet.

Quelle que soit la force de la protestation selon laquelle il n’était pas clairvoyant, Adrian aurait toujours dû éponger le danger. Au lieu de cela, une erreur de hurlement a donné l’avantage aux hôtes.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, le gardien sous le feu de Chelsea, Kepa, a ensuite repris le dessus. Le triple arrêt de la star espagnole pour refuser Mane, Origi et Curtis Jones s’est avéré tout aussi essentiel pour assurer l’avance de Chelsea que la chance de Willian.

La chance qui a gardé les hommes de Lampard en tête à la pause ne s’est pas étendue au front des blessures, alors que Kovacic a clopiné dans un nouveau souci inquiétant de fitness.

Et à peine la seconde mi-temps commencée que Willian quitta le terrain en détresse aussi.

Mason Mount a rapidement égalé le rythme et l’intensité du concours dans un coup de fouet pour les Bleus, et le jeune milieu de terrain talentueux a secoué la barre avec un coup franc fouetté de haute qualité.

Les Bleus ont continué dans la même veine et Barkley a évoqué une pause et une finition somptueuses pour consolider la domination de l’équipe locale.

Pedro aurait dû ajouter un troisième instant plus tard après s’être retrouvé propre au but, mais pourrait exploser aux jambes d’Adrian.

Giroud aurait aussi dû tuer la cravate, mais Adrian a placé son tir à bout portant sur la barre alors que l’attaquant de France aurait vraiment dû toucher le filet.

